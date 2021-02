Gf Vip, Stefania Orlando il terribile sgarro all’amica: ‘Non me lo aspettavo’

Dopo la forte crisi, Stefania Orlando tira uno ‘schiaffo’ all’amica. La reazione inaspettata della gieffina ‘colpita’. Ecco cosa è accaduto.

Stefania Orlando è tra le conduttrici più amate dal pubblico italiano, e certamente tra le concorrenti più apprezzate di questa edizione del Grande Fratello Vip.

Qualche giorno fa, prima della diretta dello scorso 5 Febbraio 2020 si è mostrata agli occhi dei suoi coinquilini e del pubblico italiano in un profondo stato di crisi.

Che cosa è accaduto alla conduttrice romana? Siamo chiaramente agli sgoccioli del Reality condotto da Alfonso Signorini, il quale senza considerare ulteriori rettifiche dovrebbe terminare il prossimo 1 Marzo 2021.

Settimana dopo settimana, sono sempre minori i concorrenti in gara, e a tal proposito inizia a farsi sentire la pressione sul chi mandare in nomination.

Il triste sfogo della conduttrice

Come è noto, prima che andasse in onda l’ultimo appuntamento serale del Grande Fratello Vip, Stefania Orlando ha avuto un lungo confronto con Giulia Salemi, con la quale nell’arco di questa esperienza ha costruito un rapporto di stima e fiducia.

La conduttrice romana infatti ha confessato di sentirsi parecchio in difficoltà in quanto essendo arrivati quasi alla fine dell’esperienza nella casa più spiata d’Italia, è sempre più difficile scegliere chi mettere a rischio eliminazione.

Il motivo? Ovviamente con molti dei concorrenti rimasti, nel corso dei mesi sono nate amicizie più o meno importanti. A tal proposito la Orlando ha confessato a malincuore che sarà costretta in quel frangente a ‘tradire qualcuno’ nell’arco della puntata.

Forse, ha aggiunto durante lo sfogo con la Salemi, rispetto agli altri ha sbagliato ‘a non creare contrasti’ che arrivati a questo punto della gara le ‘sarebbero serviti’.

Il terribile sgarro all’amica

Tutto premeditato? E’ un caso che la persona nominata dalla Orlando nella puntata dello scorso 5 Febbraio, sia stata proprio Giulia Salemi? Il loro confronto finalizzato a preparare la sua compagna di viaggio all’alto ‘tradimento’?

Sta di fatto che Giulia Salemi, non l’ha presa proprio benissimo, anzi ne è rimasta al quanto sconvolta, soprattutto per la futile motivazione data dalla conduttrice romana al momento della nomination:

‘Mi ha dato tristezza. Non capisco, perchè in una serata come quella di ieri tu che dovresti essere la mia amica’

ha detto, aggiungendo di fidarsi solo di Pierpaolo adesso, sperando che anche lui prossimamente non la ‘tradisca’ come ha fatto Stefania Orlando, che ha nominato chi secondo lei non è stata abbastanza collaborativa nelle faccende domestiche:

‘La stima che ho nei tuoi confronti rimane a prescindere dalla nomination, quella che hai nei miei non lo so’

ha riferito la conduttrice romana. Cosa ne sarà della loro amicizia? Staremo a vedere!