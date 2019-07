Stefania Orlando mamma a 52 anni: dopo le nozze il nuovo sogno

Stefania Orlando finalmente ha coronato il sogno della sua vita è diventata finalmente la signora Gianlorenzi, ma adesso c’è un’altra dolce novità

Stefania Orlando diventa mammaStefania Orlando la conduttrice del SuperEnalotto su Rai 1, ha finalmente coronato il desiderio di diventare la moglie del suo amato Simone Gianlorenzi. I due ormai sono uniti da tempo, ed era arrivata finalmente l’ora di rendere ufficiale il loro amore. Da poco infatti i due si sono sposati e hanno finalmente dato inizio ad una vera e propria famiglia.

Stefania Orlando, mamma a 52 anni

Stefania Orlando, oggi è una donna finalmente felice insieme a Simone. La donna infatti ha finalmente realizzato il suo sogno, ma ad oggi, il suo desiderio è anche quello di diventare dopo tanti anni, mamma.

Ebbene si Stefania non si è fatta bastare il matrimonio con Simone, oggi pretende di più, ovvero quello di creare finalmente una famiglia insieme a suo marito. Ma solo oggi a distanza di anni, la donna sente il desiderio di maternità, anche se è consapevole che alla sua età potrebbe essere pericoloso e difficile. Nonostante ciò, Stefania non perde le speranze e affida il suo desiderio a madre natura.

Ormai Stefania è una donna matura e ad oggi si dice più sicura di voler un figlio dal suo Simone.

Stefania e Simone 11 anni d’amore

I due si sono conosciuti quasi per caso e per Stefania e stato un colpo di fulmine. Dopo un po di tempo si sono dichiarati e dopo 11 anni di vita passata insieme, i due si sono finalmente sposati coronando il sogno della loro vita. Un matrimonio celebrato con rito civile sulle spiagge di Roma di Maccarese. In occasione del matrimonio, tanti sono stati i vip presenti al rinfresco che hanno garantito una giornata speciale alla bella Stefania