“Voglio andare all’ospedale”. Stefania Orlando beve per dimenticare: il malore post sbronza spaventa i vip

“Voglio andare all’ospedale”. Stefania Orlando beve per dimenticare: il malore post sbronza...

Complice l’umore al ribasso e le notizie stressanti apprese in puntata, Stefania Orlando esagera con gli alcolici e accusa un forte malessere post sbronza.

Sfatta, barcollante, assonnata. Stefania Orlando come non l’avete mai vista. In preda ad una crisi di nervi, tenta di scappare dalla casa e poi fa il bello e il cattivo tempo con i suoi coinquilini. Canta, balla e affoga i dispiaceri dell’alcol.

GF Vip 5, Stefania Orlando ha una crisi emotiva e alza il gomito

Dopo l’ultima puntata del Grande Fratello Vip 5, Stefania Orlando si è attaccata alla bottiglia e si è bevuta l’anima a causa della frustrazione. Per poco non è dovuta correre in ospedale.

Dopo che la showgirl ha tentato la fuga dalla casa, Tommaso Zorzi e gli altri concorrenti hanno fatto opera di persuasione e l’hanno convinto a non andar via. Così la fragile cinquantacinquenne ha trovato un escamotage per scacciare i cattivi pensieri e affogare i dispiaceri: ubriacarsi.

Grazie a fiumi di vino, canzoni e balli di gruppo, Stefania ha dato una svolta al suo mental breakdown. Ma com’era prevedibile, il mattino seguente ha dovuto fare i conti con i postumi delle scorribande notturne.

Nell’arco della giornata di martedì, Stefania non si è alzata dal letto e ha allarmato i suoi conquilini, tra cui Maria Teresa Ruta e Tommaso Zorzi. Tra cefalea, nausea e malessere generale, ha continuato a ribadire di stare male:

“Mi sembra di morire… Sto male, voglio andare all’ospedale”

Sebbene l’episodio, come detto, abbia procurato forte apprensione e panico tra i vip, nelle ore successive la Orlando ha avuto una lenta e graduale ripresa.

Stefania sta male, ha vomitato e non ha nemmeno la forza di ringraziare per l’aereo… @SimoGianlorenzi ci fai sapere se riesci a fare qualcosa? Vi siamo vicini tutti 💔 #sovip #tzvip #gfvip — Lisa (@Lisa08358722) January 19, 2021