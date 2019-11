Stefania Orlando mamma a 52 anni ‘In modo naturale’: il dolce sogno della showgirl

Stefania Orlando, vuole coronare il suo sogno di diventare mamma: “Posso averlo in modo naturale”, le parole della showgirl romana

Il suo debutto nel mondo della televisione italiana è avvenuto nel lontano 1993 nelle vesti valletta per il quiz Mediaset Sì o no?, trova il successo conducendo dal 1997 al 2003 il programma mattutino di Rai 2 I fatti vostri. Stefania Orlando è entrata, per molti anni, nelle case degli italiani con SuperEnalotto su Rai Uno. Dopo il matrimonio, la conduttrice romana vuole coronare il suo sogno: diventare mamma.

Stefania Orlando, il suo sogno

Uno dei volti del mondo dello spettacolo difficili da dimenticare è, senza dubbio, quello di Stefania Orlando. La sua carriera ha avuto inizio quando era giovanissima ma è entrata nelle case degli italiani con una serie di programmi di successo. Dopo ben undici anni di fidanzamento si è unita in matrimonio con il suo amato compagno, Simone Gianlorenzi. I due ormai sono uniti da tempo ed era arrivata finalmente l’ora di rendere ufficiale il loro amore.La showgirl romana è oggi una donna davvero insieme al suo marito e ora può realizzare il suo desiderio: quello di diventare mamma.

Nella sua ultima intervista, ospite del salotto di Caterina Balivo, la conduttrice romana ha parlato a cuore aperto del suo sogno, ecco cosa ha detto.

Le parole della conduttrice romana

A distanza di anni, Stefania Orlando ha avvertito il desiderio di diventare mamma nel giorno del suo matrimonio:

“Quando ci siamo sposati, mia nipote Greta ci ha portato le fedi e lì è scattato qualcosa in me. E’ come se tutto a un tratto si fosse svegliato un istinto che, onestamente, non ho mai provato.”

La showgirl ha poi aggiunto: