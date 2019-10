‘Stava per avvelenarla’ Meghan Markle sotto accusa, il gesto contro Charlotte, la figlia di Kate Middleton

Durante il matrimonio di Meghan Markle la piccola Principessa Charlotte avrebbe potuto rischiare la vita per una decisione della Duchessa di Sussex.

Nel 2018 il bellissimo matrimonio reale tra Meghan Markle ed il Principe Harry ha incantato il mondo ma un retroscena inquietante ora viene rivelato da alcuni esperti. Grande paura per la Principessina Carlotte

Il Matrimonio eco-friendly

il 19 maggio 2018 il mondo ha seguito in diretta il matrimonio tra l’ex attrice americana Meghan Markle ed il Principe Harry, secondogenito del Principe Carlo.

La bellissima cerimonia si è celebrata nella cappella di San Giorgio preso il Castello di Windsor.

I Duchi di Sussex hanno scelto per il loro importantissimo giorno un matrimonio basato sull’attenzione all’ambiente: la scelta delle bomboniere solidali, di un abito per il ricevimento senza fibre animali ed un’automobile Jaguar elettrica hanno dato una nota particolare all’evento.

Per la cerimonia l’abito stupendo scelto da Meghan era un modello lungo ed elegante della stilista inglese Clare Waight Keller.

Come di norma, anche la sposa Meghan ha messo molta attenzione nella scelta degli accessori per lei e le damigelle.

Uno di questi accessori molto belli ma che nascondevano un’insidia molto pericolosa furono il bouquet e le corone di fiori delle damigelle tra cui c’era l piccola Charlotte.

Il bouquet di fiori di Meghan Markle

L‘Express.co riporta un fatto molto grave che forse non tutti conoscono che accadde proprio durante il matrimonio di Meghan ed Harry.

In quello splendido giorno infatti tutta la Famiglia Reale era presente per omaggiare i Duchi di Sussex e la piccola Principessa Charlotte, secondogenita del Principe William e di Kate Middleton aveva l’importante ruolo di damigella.

Meghan Markle aveva scelto come bouquet una composizione di fiori molto bella e particolare ma anche molto pericolosa composta dalla fioraia Philippa Craddock.

Il bouquet di Meghan era composto infatti in parti uguali di Giglio della valle, non ti scordar di me, gelsomino, astilbe e astrantia.

Alcuni di questi fiori componevano anche le corone di fiori che indossavano Charlotte e le altre damigelle.

In particolare il fiore Giglio della Valle , come alcuni esperti del settore ad esempio la fiorista di Londra Gemma Finch, hanno confermato, è una pianta fiorita molto bella ma anche molto velenosa se ingerita.

Paura per la Principessa Charlotte

Bonnie L. Grant un’Agricoltore Urbana Certificata pare abbia dichiarato al sito Gardeningknowhow :

“Pochi fiori primaverili sono affascinanti come il Giglio della Valle”

infatti questi fiori diffusi prima in Europa ed in seguito in America, sono stati scelti per il loro bouquet da altre spose reali come Kate Middleton, la Principessa Eugenie e persino dalla Duchessa di Cornovaglia Camilla.

“tuttavia dietro il loro aspetto carino ed il loro profumo piacevole si cela una caratteristica potenzialmente nociva”

Specifica la Grant afferma che la pianta è molto rischiosa soprattutto in presenza di animali e bambini come appunto nel caso del matrimonio di Meghan.

“La pianta è così pericolosa che l’ingestione potrebbe provocare un viaggio al prontosoccorso o in rari casi la morte”

La Grant specifica che tutte le parti della pianta sono potenzialmente dannose perché contengono delle sostanze in grado di inibire l’attività cardiaca.

Parole terribili se consideriamo che le damigelle di Meghan, la Principessa Charlotte in primis. erano bambine piccole e ciò mette sotto accusa proprio la Duchessa di Sussex per la sua scelta avventata.

Buckingham Palace non ha commentato l’accaduto e le rivelazioi degli esperti, ma di certo si sarà trattato di una spiacevole svista e fortunatamente non è successo nulla di grave alla figlia di William e Kate, la Principessa Charlotte