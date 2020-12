Stati Uniti, il segretario dell’Interno è una nativa americana: la scelta di Biden

Negli Stati Uniti Biden sceglie una nativa americana come Ministro dell’Interno, anche in questo caso segnando la storia attuale.

Tante prime volte per il neo presidente eletto degli Stati Uniti con la scelta del Ministro dell’Interno che è ricaduta su una nativa americana per la prima volta nella storia.

La nomina di Deb Haaland

Il neo presidente eletto Joe Biden va avanti con la formazione del suo Governo e per il ruolo di Ministro dell’Interno ha deciso per Deb Haaland, deputata del partito democratico del New Mexico e nativa americana. Per la prima volta nella storia una nomina di tale portata essendo la prima nativa americana a capo di un dipartimento del governo americano.

Loro che sono i primi cittadini americani oggi sono visti come gli ultimi, con la vita all’interno delle loro riserve. Ma Joe Biden ha deciso di cambiare la storia e ha iniziato proprio con la formazione del suo Governo.

La nomina della Haaland ha avuto non pochi appoggi, uno tra tutti quello della Speaker della Camera Nancy Pelosi: un segno positivo per un mondo che guarda al futuro.

La Haaland sarà quindi a capo del dipartimento degli Interni, con un coinvolgimento diretto di 1,9 milioni di nativi americani ma sarà anche in prima linea su ambiente e clima. Le popolazioni indigene sono molto sensibili al tema e lei potrebbe finalmente fare la differenza.

Chi è il nuovo Ministro dell’Interno?

La deputata ha 59 anni ed è nata in Arizona – Winslow, appartenente al popolo dei Laguna Pueblo. Una donna che sin da subito si è data da fare in campo politico proprio per avere una voce, arrivando sino all’ufficio della Presidenza.

La sua nomina è stata appoggiata da ben 120 capi tribù nonchè 50 colleghi del partito democratico con l’aggiunta di alcuni repubblicani. I sostenitori che l’hanno presentata a Biden l’hanno definita la candidata più qualificata a questo ruolo oltre che una scelta storica molto importante.