Stati Uniti, Obama contro Trump: “Non sa quello che sta facendo”

Stati Uniti nella bufera per l’attacco di Obama contro Trump in merito alla gestione dell’emergenza coronavirus.

Tensione negli Stati Uniti non solo per la situazione sul coronavirus ma anche per le parole di Obama nei confronti dell’amministrazione di Donald Trump.

Le parole di Obama su Trump

L’ex Presidente degli Stati Uniti Obama ha partecipato – nella giornata di ieri – alla cerimonia di Laurea degli studenti della Historically Black Colleges and University, la rete di atenei fondati per la promozione dell’integrazione.

Il tutto è avvenuto in forma totalmente virtuale, con collegamento da remoto e un discorso da parte dell’ex presidente di quattro pagine. Obama ha voluto parlare della situazione coronavirus e di come questo abbia rivoluzionato totalmente il modo di vivere e pensare delle persone.

Non solo, perché ha voluto mettere l’accento su come la pandemia abbia colpito in maniera netta la condizione socio economica di tutta la black people:

“tra le più povere ed esposte direttamente alla malattia”

Incoraggiando però i neo laureati ad andare avanti e non farsi fermare da questa terribile vicenda che ha messo in ginocchio tutto il mondo:

“questi non sono tempi normali. a voi viene chiesto di trovare una strada in un mondo che si trova nel mezzo di una pandemia devastante e di una recessione terribile”

Incoraggiando sul fatto che questa nuova generazione è in grado di ripartire e mettere dei nuovi mattoni per un futuro migliore.

Come cita anche il Corriere della Sera, durante il suo discorso Obama si rivolge direttamente a Donald Trump e sulla gestione in merito alla pandemia: