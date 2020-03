Stati Uniti, inchiesta per la morte di un bimbo di 12 mesi: sospetto contagio da coronavirus

Gli Stati Uniti piangono la loro vittima più giovane. Un bimbo di 12 mesi è morto in queste ore per sospetto contagio da coronavirus.

Un piccolo di meno di 12 mesi è morto negli Stati Uniti dopo essere risultato positivo al coronavirus. Ecco cosa è accaduto.

Neonato morto in Illinois

Una notizia che sta facendo il giro del mondo in queste ore e si tratta di un bambino di quasi un anno morto, dopo essere risultato positivo al Covid 19. Come si legge anche su The Guardian, il bimbo aveva poco meno di 12 mesi ed è morto a Chiacago.

Il New York Times evidenzia però:

“non c’è stato sino ad oggi un caso di morte da covid 19 per un neonato. una indagine è in corso per determinare le cause del decesso”

Il Direttore del dipartimento di salute pubblica Ngozi Ekize ha chiesto la massima attenzione e che questa notizia dovrebbe essere presa come una allerta per chi non prende la pandemia seriamente. Le autorità di Stato hanno inoltre evidenziato che:

“ci sono alcuni casi di vittime di covid 19 tra i neonati”

Anche se le indagini sono in corso per verificare se questo ultimo decesso sia stato provocato dalla pandemia o meno. Nelle prossime ore si potrà avere una certezza in merito alle cause della morte del piccolo, a seguito dell’autopsia che verrà svolta dal medico legale.

Nei giorni scorsi un bimbo di tre settimane è risultato essere positivo ed è stato registrato come il paziente più giovane in tutti gli Stati Uniti.

In Illinois in questo momento vige la misura straordiaria che invita tutte le persone a stare all’interno della propria abitazione, con chiusura delle attivitò che non sono considerate essenziali.

Maggiori informazioni sulla morte del piccolo nelle prossime ore.