Stati Uniti, la decisione di Donald Trump: “Riaprire tutto, anche a costo di più morti”

Dagli Stati Uniti il Presidente Donald Trump utilizza una linea netta, per riprendere l’economica del Paese. Ecco cosa ha deciso.

Linea dura per gli Stati Uniti durante il lockdown per contenere l’emergenza coronavirus. Le parole di Donald Trump non sono passate inosservate.

La decisione e le parole del Presidente degli Stati Uniti

Durante la sua visita in Arizona, il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha sollecitato la completa riapertura delle attività commerciali di tutto il Paese al fine di poter mandare avanti l’economia globale:

“Non possiamo tener chiuso il nostro Paese per i prossimi cinque anni. alcuni saranno colpiti duramente? Sì. ma dobbiamo aprire e farlo presto”

Evidenzia inoltre che si prospettano molte perdite di vite umane, ma come riferisce alla Abc News:

“sì, non resteremo confinati nelle nostre case”

Non solo, perchè il Presidente ha deciso di sostituire la task force di Fauci con un gruppo diverso composto sempre dagli esperti sanitari già in attivo come appunto Fauci e Birx:

“Mike pence e la task force hanno fatto un gran lavoro, ma ora stiamo guardando ad una forma un pochino diversa, che riguardi la sicurezza nella riapertura e avremo probabilmente un gruppo differente preparato per questo”

Sottolineando che la missione coronavirus non è ancora volta al termine, sino a quando non si potrà mettere il punto e la parola fine.

La situazione coronavirus negli Stati Uniti

I dati sul coronavirus negli Stati Uniti non sono positivi, infatti solo nelle ultime ore è stato registrato un aumento nel bilancio dei decessi con 2.333 morti (il doppio rispetto al giorno precedente).

Il conteggio dei decessi aggiornato è stato svolto dalla Johns Hopkins University, con un totale dei morti che arriva a 71.031 per 1.203.502 casi.