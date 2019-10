Durante una vacanza di coppia negli Stati Uniti, il loro cane si perde nei boschi. Quello che accade è commovente

I protagonisti della storia sono i coniugi Carole e Verne King e il border collie Katie. La coppia che risiedeva abitualmente nello Stato di Washington negli Stati Uniti, non possono accettare che Katie fosse sparita dalla loro vita. Katie una cagnolina di 7 anni, si era perduta durante una vacanza nel Montana e la coppia non accettava questo, arrivando a licenziarsi per cercarla.

La lunghissima ricerca

La ricerca è durata per quasi due mesi, per la precisione ben 57 giorni. Durante questo periodo Carole ha addirittura rinunciato al lavoro, licenziandosi per poter proseguire nella ricerca della sua amica a 4 zampe. Questa costanza, determinazione e amore della donna, ha dato i suoi frutti perché è riuscita a ritrovare Katie. La cagnolina era scappata durante un temporale molto forte, fuggendo e perdendosi tra i boschi della montagna del Montana.

Come abbiamo detto, la costanza ha portato al ritrovamento. I coniugi hanno distribuito 500 volantini, usato visori notturni durante le ricerche notturne o addirittura sfruttando degli odori familiari, hanno fatto portare letame di cavallo. I volantini sono stati l’arma vincente, un uomo ha nfatti riconosciuto Kate da uno di questi chiamando la famiglia, dicendo di averla riconosciuta dalle foto.

Katie era ancora viva, ripagando tutte le fatiche ed i sacrifici fatti dalla sua famiglia. La cagnolina è stata visitata da un veterinario che dopo la visita, ha potuto dire che Katie era in buona salute, stanca e affamata. La cagnolina anche se dimagrita di oltre 12 chili, ma nel complesso stava bene. Ora ovviamente è tornata a casa, i suoi padroni ora le stanno facendo seguire una dieta speciale che mira a farle riacquistare il peso perduto.