Stati Uniti, Joe Biden viene confermato dai grandi elettori: “Ora cambiamo pagina”

Conferma negli Stati Uniti per il neo Presidente Joe Biden con la proclamazione da parte di grandi elettori.

Dopo i riconteggi ora negli Stati Uniti non ci sono più dubbi e Joe Biden prende lo scettro del Presidente.

La sconfitta di Donald Trump

I grandi elettori hanno concluso la loro votazione al Collegio Elettorale e non ci sono state sorprese a riguardo. Viene infatti confermata la vittoria di Joe Biden e Camala Harris con una votazione pari a 360 contro i 233 per Donald Trump e Mike Pence.

Il quorum richiesto è di 270 voti degli elettrori e ora Biden chiede a Trump di fare un passo indietro:

“ha prevalso la volontà del popolo. la vittoria è chiara. ora è tempo di girare pagina unire e riconciliarsi. trump accetti la sua sconfitta”

Biden, come riportano i media locali, mette l’accento sulla democrazia che ha prevalso così come la fede nelle istitutuzioni. Ribadisce inoltre che mai come questa volta l’integrità delle elezioni sia rimasta intatta ed è questo il volere del popolo americano:

“il diritto di essere ascoltati, di veder contato il proprio voto e di scegliere i leader della nazione”

Le parole di Joe Biden al popolo americano

Dopo questa conferma il nuovo Presidente americano è più sicuro che mai nel voler conseguire la sua corsa e concretizzare tutto quello che sino ad oggi è stato in parte messo in dubbio.

Sottolinea che vorrà essere il presidente di tutti gli americani, anche chi non lo ha votato, in questo periodo storico così delicato e difficile. Ribadisce che in America i politici non prendono potere ma è il popolo a darlo.

Una lunga giornata quella americana con i 538 grandi elettori che hanno confermato i due nomi voluti dal popolo. Un rito di passaggio che questa volta si è ritenuto essere doveroso visti i tanti dubbi di Donald Trump sul conteggio finale.