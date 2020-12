Stati Uniti, Barr dice addio a Trump e McConnell ha riconosciuto la vittoria di Joe Biden

Negli Stati Uniti tutto sta cambiando e ora Trump dice addio al Ministro della Giustizia mentre McConnell riconosce Biden come presidente neo eletto.

Intanto negli Stati Uniti ci sono degli addi importanti e alcuni personaggi di Trump riconoscono il neo presidente Biden.

L’addio del Ministro della Giustizia

Una America non è investita solo dalla morsa della pandemia ma anche delle elezioni. Nonostante i grandi elettori abbiano confermato la vittoria di Joe Biden ci sono non poche polemiche a riguardo e anche manifestazioni in favore di Donald Trump.

Nel mentre, come scrive il Corriere della Sera, William Barr Ministro della Giustizia fa un passo indietro e lascia il suo incarico a partire dal 23 dicembre. Con una lettera ha lasciato Donald Trump voltando le spalle a questi 4 anni di lavoro insieme.

Ma non è tutto, infatti il Leader del Senatori Repubblicani Mitch McConnell ha tentennato per tutte queste settimane fino a ieri quando a riconosciuto Joe Biden come il nuovo Presidente degli Stati Uniti:

“il collegio elettorale ha parlato. avremmo voluto un risultato diverso ma ora voglio congratularmi con il presidente eletto Biden e il vice presidente Kamala harris, la prima donna che ricopre questo incarico”

Questa è una dichiarazione che è stata anticipata da altre similari che sono state fatte dai senatori conservatori, seppur vicini a Trump ma con un occhio attento a chi verrà dopo di lui.

Barr si tira indietro un mese prima dalla scadenza del suo mandato come per lanciare un messaggio, secondo i media americani, che da un atto al valore politico nonché personale.

Un uomo di 70 anni che ha una lunga esperienza alle sue spalle, tanto da diventare Ministro della Giustizia a 41 anni sotto la presidenza di George Bush per passare poi al settore privato: ma Trump lo richiama per svolgere lo stesso compito che ha eseguito egregiamente.