Stati Uniti, allarme per la nuova moda del “Covid Party”: “Immune se mi ammalo”

Negli Stati Uniti spunta una nuova moda, quella del Covid Party così da ammalarsi per diventare immuni. Ecco cosa scrivono i media locali.

I media locali degli Stati Uniti indicano una nuova moda che sta letteralmente spopolando: quella dei Covid Party.

Che cosa sono i Covid Party?

Una notizia divulgata dai media locali americani e riportata anche da Ansa, che racconta di come in America si stia diffondendo questa nuova moda partita dallo stato di Washington. Una vera e propria follia che vede come protagoniste molte persone che hanno deciso di compiere un gesto pericolosissimo.

Secondo le indiscrezioni si tratterebbe di persone sane che si mischiano con persone positive al virus al fine di essere contagiati e sviluppare gli anticorpi dovuti.

È una vera e propria moda, diffusa per ora in gran parte nello stato di Washington – punto dove è partito il focolaio iniziale di questa pandemia che ha portato a 15mila positivi e 814 decessi.

La direttrice dell’Assessorato della Sanità DeBolt ha commentato indignata:

“È irresponsabile e inacettabile esporsi liberamente ad un contagio che è rischioso non solo per chi lo fa ma anche per gli altri”

Una pratica già seguita in passato, come evidenziano alcuni esperti, dove alcuni genitori erano soliti portare i bambini a contatto con chi era malato di varicella al fine di sviluppare gli anticorpi necessari. Una idea quella di queste feste, che si è sviluppata soprattutto a seguito della idea dei passaporti dell’immunità: il documento certifica l’assenza di rischio in merito al contagio per chi lo possiede.

L’ente federale CDC ha sconsigliato queste feste e invitato tutti quanti a non divulgare questa pericolosa moda. Il rischio è quello di contagiare anche persone estranee e mettere la propria vita a repentaglio.