Stati Uniti, 32 morti per i tornado: grave un bambino di 4 anni e il suo papà

Diversi tornado hanno devastato alcune aree degli Stati Uniti provocando ad ora 32 morti, mentre altre persone lottano per la vita.

I tornado che hanno devastato gli Usa

Gli Usa sono uno dei Paesi ai primi posti per l’emergenza da Covid 19 e in questi giorni ha dovuto fare i conti con un bilancio di morti e infetti, che sembra non calare.

Non solo, perché alcune aree sono state devastate dai tornado che si sono abbattuti in Mississipi, Sud Carolina, Tennessee, Nord Carolina, Arkansas e Georgia: secondo i dati comunicati dai media locali sono stati registrati 32 morti. I tornado hanno portato via case, scoperchiato tetti e distrutto le centraline della energia elettrica, lasciando le Contee nel black out più assoluto.

Le immagini che arrivano dagli Usa sono agghiaccianti, tra alberi abbattuti e intere aree devastate, come in Georgia dove una casa è stata addiritura sollevata dalle sue fondamenta e poi trascinata lungo la strada dalla forza del vento.

Sempre secondo le varie stime sono 200 le abitazioni danneggiate in Mississipi e 72mila persone rimaste senza corrente elettrica.

Bambino di 4 anni lotta per la sua vita

Sono moltissime le storie che in queste ore stanno commuovendo, ma tra queste c’è quella del bimbo di 4 anni di Chattanooga che sta lottando per la sua vita insieme al suo papà. Grayson e Mikey sono all’ospedale e hanno riportato gravi ferite alla testa: sottoposti a vari interventi chirurgici ora non resta che aspettare. I familiari non possono andare a trovarli o star loro vicino, viste le misure di restrizione in essere per contrastare l’epidemia da coronavirus.