Grave lutto per Stash dei The Kolors, il triste addio sui social: ‘Per me è difficile, una persona molto importante’

Stash Fiordispino: “per me è difficile”

Un giorno particolarmente triste per il frontman dei The Kolors. Il giovane cantante napoletano, noto soprattutto per aver partecipato insieme alla sua band e trionfato nel talent show di canale 5 Amici di Maria De Filippi, ha scritto un lungo messaggio dedicato alla scomparsa di una persona importante per la sua vita. Nel dettaglio, Stash ha annunciato la morte di suo zio Jimmy, scomparso ieri. Il leader del gruppo ha condiviso una serie di IG stories in cui saluta il suo parente e spiega perchè era così importante per lui e la sua famiglia:

“Ciao, zio Jimmy! Grazie per averci insegnato a mantenere il sorriso, sempre… Sei stato l’inizio di tutto questo!”

Nelle stories successive, l’ex concorrente di Amici 15 si è scusato con i suoi fan ed ha affermato che non avrebbe postato molto perchè era un giorno davvero triste per lui e la sua famiglia. Se n’è andato una persona importante che è una delle persone che ha sempre creduto nel sogno del suo giovane nipote. Jimmy, come racconta il cantante napoletano, ha regalato la sua prima chitarra al papà negli anni ’70 per “cui questo che abbiamo realizzato è anche suo”, ammette Stash.

Il dolore del leader dei The Kolors

In un’altra IG stories, il frontman del noto gruppo ha sottolineato il suo stato d’animo e ha precisato di essere triste e spento. Tuttavia, nonostante questo brutto momento avrebbe cercato di divertirsi perchè sa questo sarebbe stato il suo desiderio: