Stasera in Tv, anticipazioni 27 ottobre 2020: tutti gli ospiti dei programmi

Anticipazioni dei programmi di questa sera 27 ottobre 2020 in Tv: chi saranno gli ospiti dei programmi televisivi.

Tutte le anticipazioni dei programmi che andranno in onda questa sera in prima e seconda serata in televisione: chi saranno gli ospiti e di cosa si parlerà.

Anticipazioni Stasera in Tv: gli ospiti

Questa sera 27 ottobre 2020 i programmi televisivi che terranno compagnia ai telespettatori sono:

Maurizio Costanzo Show su Canale 5, in seconda serata

Fuori dal Coro su Rete 4, in prima serata

Le Iene Show su Italia1, in prima serata

Vediamo chi saranno gli ospiti di ogni programma e di cosa si tratterà in puntata.

Maurizio Costanzo Show, ospiti e anticipazioni

Sul palcoscenico di Maurizio Costanzo Show parteciperanno alla prima puntata importanti ospiti per discutere di informazione e giornalismo.

Vedremo intervenire Enrico Mentana, Giovanni Botteri, Myrta Merlino, Massimo Giletti, Nicola Porro, Veronica Gentili, il direttore di Fanpage Francesco Piccinini. Ci sarà anche il comico Andra Pucci, il sessuologo Marco Rossi e l’ex sindaco di Serravalle.

Si legge su SpettacoliNews.it che i telespettatori attendono con ansia le parole di un ospite in particolare: il vice ministro della salute Pierpaolo Sileri.

In un’intervista speciale, one to one, Costanzo parlerà anche con il Sindaco di Roma, Virginia raggi. Ci sarà Piero Angela in collegamento telefonico durante la puntata.

Fuori dal Coro, ospiti e anticipazioni

Nel prossimo appuntamento di Fuori dal Coro, questa sera, Mario Giordano condurrà un interessante intervista a Matteo Salvini sugli argomenti che più stanno a cuore alla nazione in questo momento. Si concentrerà molto sul nuovo Dcpm e ci sarà l’intervento del professor Massimo Galli per parlare dell’attuale situazione sanitaria.

Si legge su SpettacoliNews.it che la puntata sarà fortemente incentrata sul problema pandemico che l’Italia si trova nuovamente ad affrontare con non poche difficoltà.

Ci saranno anche altri ospiti nel corso della puntata: Vittorio Feltri, Iva Zanicchi, Daniele Capezzone e Francesco Facchinetti.

Le Iene Show, ospiti e anticipazioni

Durante la puntata di questa sera di Le Iene Show andrà in onda la conclusione dello scherzo di Nicolò De Devitiis a Elodie: la sorella le racconta di essere in dolce attesa che il futuro bambino è frutto di un menage a trois. L’anticipazione dello scherzo è online su Iene.it.

Si legge su SocialArtist.it che andrà in onda anche l’ultima parte dell’acclamato servizio sul Viaggio di Marika. Si vedranno le ultime tappe del viaggio in motocicletta della ragazza disabile a cui Le Iene hanno fatto diventare realtà un grande sogno nel cassetto.