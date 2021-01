Stasera tutto è possibile, anticipazioni: cast, ospiti, format e data d’inizio

La data di inizio, il cast, gli ospiti e tutte le novità sulla nuova e attesissima stagione del comedy show di Rai 2 condotto da Stefano De Martino.

Stefano De Martino torna su in tv e lo fa su Rai 2 con la nuova edizione di Stasera tutto è possibile.

La trasmissione è attesissima dal pubblico a casa, specialmente dai fan del conduttore, che non vedono l’ora di assistere alla nuova stagione del comedy show.

L’ex ballerino di Amici di Maria De Filippi, archiviata l’esperienza con Made In Sud, si dedica a nuovi progetti che lo renderanno sempre più presente in tv.

Ecco tutto quello che sappiamo sulla seconda edizione del programma!

Anticipazioni Stasera tutto è possibile: il cast e le novità

Consterà di otto puntate la nuova edizione di Stasera tutto è possibile e vedrà volti famosi del mondo dello spettacolo mettersi alla prova in svariate prove divertenti.

Il comedy show andrà in onda su Rai 2 dall’Auditorium Rai di Napoli e vedrà nel cast personaggi amatissimi come Biagio Izzo, Francesco Paolantoni, Vincenzo De Lucia e molti altri.

La trasmissione è stata interessata dalla rielaborazione di alcuni giochi, adattati secondo le norme antivirus.

Alla conduzione, ancora una volta Stefano De Martino, che, come vi abbiamo rivelato, debutterà anche come attore nella fiction Che Dio ci aiuti 6.

Anticipazioni Stasera tutto è possibile: ospiti e data d’inizio

Gli ospiti della prima puntata, dedicata al tema della magia, saranno Nathalie Guetta, Valeria Graci, Francesco Arienzo, i Gemelli di Guidonia, Elettra Lamborghini, Sergio Friscia, Paolo Conticini e il Mago Heldin.

Il varietà che vede al timone Stefano De Martino andrà in onda da martedì 12 gennaio 2021 in prima serata su Rai 2 e proseguirà quindi per 8 settimane.

Per scoprire tutte le altre novità del comedy show, non vi rimane che sintonizzarvi in prima serata su Rai 2, a partire dal 12 gennaio!