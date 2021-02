Stasera in tv: le storie di Vite al limite e 90 giorni per innamorarsi e poi

Doppio appuntamento con i docu-reality di Real Time più seguiti dai telespettatori, storie commoventi e ricche di sentimento.

Le difficoltà quotidiane saranno protagoniste alla clinica del dottor Nowzaradan mentre tra le coppie di 90 giorni per innamorarsi e poi ci saranno scontri e riappacificazioni.

Scopriamo cosa accadrà nei docu-reality in onda su Real Time a partire dalle 21.20.

Vite al limite: la storia di Schenee

Uno dei programmi di punta di Real Time da molti anni è Vite al limite. Le storie coinvolgenti dei protagonisti afflitti da problemi di peso riescono a tenere incollati allo schermo moltissimi telespettatori ogni puntata.

Nonostante il tema principale sia quello comune a tutti- ovvero la perdita di peso- ogni storia è a sé ed ogni protagonista nasconde un passato molto tormentato alla base dei problemi alimentari.

Il dottor Nowzaradan nella sua clinica segue i suoi pazienti con dedizione e programmi multidisciplinari di intervento tarati sulle specifiche necessità di ognuno.

Nella prossima puntata verrà raccontata la storia di Schenee. La donna, arrivata a pesare circa 300 chili, ha vissuto due drammi terribili che l’hanno segnata. Due aborti spontanei causati proprio dal suo ingente peso.

La donna vorrebbe riuscire a perdere peso per poter dedicarsi alla famiglia senza gravare sul marito, riuscirà a seguire alla lettera il programma del dottor Nowzaradan e a perdere peso?

90 giorni per innamorarsi e poi: tra litigi e riappacificazioni

Un altro programma che appassiona moltissimo i telespettatori di Real Time ormai da diverse stagioni è 90 giorni per innamorarsi. La formula vincente del docu-reality ha permesso che i protagonisti delle storie diventassero delle vere e proprie star nei loro Paesi e all’estero.

I protagoisti del programma provengono da differenti Paesi e per sposarsi dovranno superare un periodo di “prova” di 90 giorni, prima di ottenere il visto per il matrimonio. In seguito le loro storie vengono seguite in “90 giorni per innamorarsi e poi” in cui viene mostrato il proseguo della loro love story.

Nell’appuntamento di stasera su Real Time ( canale 31 del Digitale Terrestre) andranno in onda due episodi che vedranno le coppie di sposi alle prese con i loro problemi e quelli legati alle famiglie di origine.

Nella prima puntata infatti la famiglia di Elizabeth sarà in aperto contrasto con Andrei. Anche tra Larissa ed Eric vi sarà molta tensione. Per la coppia Kalani-Asuelu ci sarà un viaggio tutt’altro che rilassante e la bionda Angela svelerà un segreto al suo futuro sposo Michael.

Il secondo episodio mostrerà come la cena di famiglia sarà motivo di uno scoppio d’ira di Andrei. tra Colt e Jess ci sarà un confronto che riguarda Vanessa e Karine darà un ultimatum al marito Paul.

Momento di decisioni anche per la coppia Angela-Michael e sarà il nigeriano a dover fare una scelta importante per amore della sua compagna.

