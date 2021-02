Stasera in tv, i programmi del 22 febbraio: ecco cosa offre il palinsesto

Panoramica sulla proposta tv della serata di lunedì, tutti gli ospiti e le tematiche delle principali trasmissioni in onda!

Cosa vedremo stasera sul piccolo schermo? Film e programmi per tutta la famiglia, per passare una serena serata in compagnia delle principali reti tv in chiaro!

Programmi di attualità

La proposta diretta a quanti vogliono restare sempre informati su quanto accade nel nostro Paese e nel mondo vede alcuni programmi molto seguiti

• Presa Diretta: 21.20 su Rai 3. La puntata avrà come tema “l’onda lunga dell’epidemia”. Nel programma condotto dal 63enne Riccardo Iacona si parlerà ancora di Covid ad un anno dal paziente 0 di Codogno. In particolare l’attenzione sarà sulle varie patologie correlate al virus che lasciano strascichi a lungo.

• Stasera Italia: 20.30 su Rete 4. Il consueto appuntamento del lunedì sera con Barbara Palombelli ed il suo approfondimento su attualità e politica con ospiti agguerriti.

• Quarta Repubblica: 21.20 su Rete 4. Il giornalista Nicola Porro sarà ancora binari prima fila per approfondire le tematiche più calde dell’attualità del momento. Grande spazio dunque per il tema della vaccinazione anti-Covid. Approfondimenti poi anche sulla nuova situazione politica.

Reality e docu-reality

• GFVip: torna alle 21.25 l’appuntamento con la prima dei due prime time della settimana dedicato al reality condotto da Alfonso Signorini. Ormai manca poco alla finale è i primi 3 finalisti sono stati designati. Chi altro farà la volata finale? Sorprese ed emozioni con gli opinionisti Antonella Elia e Pupo.

• Dottori in corsia- Ospedale pediatrico Bambin Gesù: 23.15 su Rai 3. Il docu-reality condotto da Federica Sciarelli racconta le storie di sofferenza e speranza di alcune famiglie. Stasera le storie di Fabiana affetta da apteroschisi e di Benedetta, una delle due gemelline in arrivo per mamma Samantha e papà Vincenzo. La piccola è affetta da ventricolomegalia.

• 4 Ristoranti: 21.30 su TV8. Lo chef Alessandro Borghese conduce l’ultima puntata del programma che premia i migliori ristoranti tematici delle diverse zone. Stasera Borghese sarà nella Riviera Romagnola per il miglior ristorante di uno stabilimento balneare. Protagonisti i ristoranti Marè, Ricci di Mare, Peperittima è Cala Zingaro.

• Vite al limite: dalle 21.20 e poi dalle 23.05 su Real Time tornano le storie di speranza e grandi sfide contro se stessi dei protagonisti con problemi di peso. Il Dottor Nowzaradan seguirà questa sera Lindsey, Holly, Lacey, Brandon e Ashley.

Fiction, telefilm e film

• Il commissario Ricciardi: 21.25 su Rai 1. Lino Guanciale nei panni del Commissario Ricciardi tornerà ad investigare sui casi nel nuovo episodio “Vipera”. La storia è ambientata a Pasqua quando una prostituta di nome Vipera viene trovata morta soffocata da un cuscino. I sospetti ricadono sui clienti, sarà Ricciardi a far luce sul giallo.

• NCIS: 21.20 su Rai 2. Tre episodi della squadra di Gibbs dai titoli “Nei panni di un altro”, ” Un brutto risveglio”, “Nel mondo reale”.

• The Transporter Legacy: 21.20 su Italia 1. Tornano le avventure di Frank Martin e delle sue consegne “pericolose”. Nell’episodio di stasera avrà a che fare con Anna che cerca vendetta e metterà nei guai anche Frank. Per non perderti nessuno dei tuoi programmi preferiti continua a seguirci!