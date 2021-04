Stasera in tv del 25 aprile 2021: Rai, Avanti un altro, Non...

Una programmazione ricca per una serata speciale: scopriamo tutte le proposte del palinsesto tv per il 25 aprile 2021.

Nel giorno della Festa della Liberazione 2021 la tv ci offre un palinsesto molto ricco per venire incontro ai gusti di tutta la famiglia.

Scopriamo cosa potremo vedere nella serata di oggi domenica 25 aprile 2021: celebrazioni, show, attualità e film coinvolgenti!

25 aprile 2021: le proposte Rai per la Festa della Liberazione

Per la giornata della Liberazione la Rai seguirà fin dalla mattinata le celebrazioni dedicate e proporrà approfondimenti a tema. Si partirà con la deposizione della Corona d’alloro da parte del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la Cerimonia per la 76’sima giornata della Liberazione seguita dal Tg1 in diretta dal Quirinale.

Per la serata poi, alle 21.10 su Rai Storia andrà in onda un nuova serie dal titolo “SeDici Storie”. Due saranno i documentari della serata dedicati alla Resistenza: “Ines e Stefano” e “Fuga da Lipari”.

sempre Rai 1 alle 23.30 offrirà lo speciale “Milano in guerra” con le storie originali dei protagonisti della lotta per la liberazione dalla città meneghina assediata dai nazifascisti.

Avanti un altro! Pure di sera: Sosia contro Virtù

La storica coppia televisiva Bonolis – Laurenti torna in tv per l’appuntamento domenicale del game show Avanti un altro in onda a partire dalle 21.20 su Canale 5. Nella puntata di questa sera a sfidarsi saranno due squadre, i Sosia capitanati da Justine Mattera contro le Virtù con Lorella Boccia.

I personaggi del salottino di Miss Claudia torneranno in splendida forma e tra gli ospiti a porre le domande ai concorrenti ci sarà anche l’ex gieffino ed opinionista dell’Isola dei Famosi Tommaso Zorzi.

Un post condiviso da Avanti un Altro (@avantiunaltro_official)

Non è l’ Arena: Giletti scava nel caso Grillo

Torna su La 7 il consueto appuntamento domenicale con l’attualità e le inchieste inedite della trasmissione Non è l’Arena. Massimo Giletti questa sera indagherà più a fondo nella vicenda che ha coinvolto il figlio di Beppe Grillo, finito sotto accusa di stupro assieme ad altri 3 amici ai danni di una ragazza in Costa Azzurra.

In attesa dell’interrogatorio di garanzia il padre di Ciro ha postato sui social un video in cui difende il figlio che afferma di essere estraneo alla vicenda ma ciò ha sollevato una polemica molto accesa.

Spazio inoltre alla polemica sulle riaperture con le proteste dei ristoratori e sul caos che ruota attorno alla situazione dei vaccini attuale.

Che Tempo che fa: ospite hollywoodiano per Fazio

Nella trasmissione condotta da Fabio Fazio, Luciana Littizzetto e Filippa Lagerback anche questa sera dalle 20.00 su Rai 3 saranno presenti ospiti molto attesi. L’attenzione è concentrata sul super ospite internazionale che come d’abitudine Fazio intervisterà: questa settimana sarà la volta dell’attore hollywoodiano Matthew McConaughey che ripercorrerà la sua carriera presentando anche la sua recente autobiografia Greenlights – L’arte di correre in discesa.

Oltre agli ospiti legati al dibattito sull’attualità in studio ci saranno anche Achille Lauro per presentare il suo album MAURO e la scrittrice testimone della Shoah, Edith Bruck.

Il miglio verde: per chi ama i capolavori del cinema

Per gli appassionati di Cinema uno dei capolavori iconici interpretato da un magistrale Tom Hanks e dallo scomparso Michael Clarke Duncan andrà in onda su Rete 4 alle 21.25.

Il miglio verde, film drammatico del ’99, è ambientato nel 1935 e racconta la vicenda di John Coffrey, afroamericano nel braccio della morte in attesa della pena capitale. Il sorvegliante Paul Edgecomb ( Hanks) resterà colpito dalle capacità sovrannaturali dell’uomo che si è sempre dichiarato innocente.

E voi cosa vedrete?