Stasera in Tv, 7 maggio 2021: Top 10, L’Isola dei Famosi e Quarto Grado

Ecco cosa vedremo nei principali programmi in onda stasera venerdì 7 maggio 2021 sulle reti Rai e Mediaset: appuntamenti imperdibili!

Una serata ricca per il palinsesto televisivo quella in programma per il 7 maggio 2021: ecco come potremo rilassarci scegliendo tra alcuni tra i programmi più seguiti del momento.

Scopriamo insieme gli ospiti e le anticipazioni di Top 10, L’Isola dei Famosi, Quarto Grado.

Stasera in Tv: ospiti e giochi di Top 10

Torna il matador della tv Carlo Conti con il suo game show Top 10. La terza puntata andrà in onda a partire dalle 21.25 sempre su Rai 1 e molte sono le soprese che attendono il pubblico di affezionati.

Il format molto particolare, è in grado di coinvolgere tutta la famiglia con curiosità su usi e costumi dell’Italia attraverso i giochi in cui si affronteranno le due squadre composte ognuna da tre vip.

Questa sera i componenti della prima squadra saranno Lucia Ocone, Giorgio Panariello ed Ubaldo Pantani. Nella seconda invece militeranno Cristiano Malgioglio, Orietta Berti ed Alba Parietti.

Gli ospiti poi, verranno intervistati da Conti che riuscirà a scovare nella loro memoria canzoni, luoghi ed esperienze preferite. Questa sera la guest star sarà la cantante Gianna Nannini

Venerdì 7 maggio: L’Isola dei Famosi tra polemiche e abbandoni

Stasera andrà in onda la quindicesima puntata del reality condotto da Ilary Blasi con gli opinionisti Tommaso Zorzi, Iva Zanicchi ed Elettra Lamborghini.

Per la prima volta dall’inizio del programma la puntata sarà di venerdì, come da decisione Mediaset per dar spazio Supervivientes e fronteggiare gli ascolti deludenti.

Oltre alle polemiche che ruotano attorno al basso share la trasmissione sta venendo penalizzata dai molti abbandoni dovuti a problemi di salute. Nelle ultime ore è toccato anche ad Ubaldo Lanzo dover lasciare l’Honduras.

Questa sera Ilary darà aggiornamenti sulla questione e scopriremo come l’hanno presa gli altri naufraghi. Anche altri concorrenti hanno accusato malori costringendo la produzione ad aumentare la dose giornaliera di riso a loro disposizione.

Ubaldo era tra i nominati della serata e non è stato chiuso. Non è ancora definito se porterà ad un’eliminazione oppure ad una penalità di qualche tipo, staremo a vedere cosa comunicherà Ilary Blasi durante la puntata

Anticipazioni Quarto Grado: aggiornamenti nei gialli

Torna l’immancabile appuntamento del venerdì per gli appassionati di cronaca e di gialli irrisolti. Su Rete 4 alle 21.20 la squadra capitanata da Gianluigi Nuzzi ed Alessandra Viero tornerà ad indagare sui casi più scottanti del momento con aggiornamenti dell’ultima ora e servizi esclusivi.

Questa sera si tratterà il caso di Marco Vannini con la sentenza definitiva che ha condannato tutta la famiglia Ciontoli al carcere per l’omicidio del ragazzo avvenuto nel 2015. La Cassazione ha stabilito che Antonio Ciontoli ha ucciso volontariamente il giovane fidanzato della figlia e che tutti i familiari si sono resi colpevoli di concorso anomalo in omicidio.

Sarà poi ripercorso il caso di Ciro Grillo con i nuovi elementi emersi dall’indagine che presto porterà al processo per il figlio di Beppe Grillo ed i suoi amici accusati di stupro in Costa Smeralda ma che continuano a dichiararsi innocenti.

Proseguiranno gli aggiornamenti poi sulle vicende di Denise Pipitone, di Ilenia Fabbri, dei coniugi Neumar e di Alberto Genovese.

E voi cosa vedrete questa sera? Lasciateci i vostri commenti e continuate a seguirci!