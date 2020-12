Stasera in Tv, Anticipazioni programmi in onda 22 dicembre 2020

Scopriamo le anticipazioni dei programmi in onda stasera, 22 dicembre 2020, in Tv: Le Iene Show, Cartabianca e Cos’è davvero Natale.

Il Natale è alle porte e i programmi Tv si preparano a trattare l’argomento nelle serate che anticipano le festività: scopriamo le anticipazioni dei programmi Tv in onda questa sera 22 dicembre.

Ospiti e argomenti trattati questa sera nelle puntate di Le Iene Show, Cartabianca e Cos’è davvero Natale: scopriamo quali argomenti di attualità verranno toccati.

Anticipazioni puntata di stasera: Cartabianca

Questa sera alle 21.20 su Rai 3 andrò in onda un altro appuntamento con Cartabianca, il programma tv condotto da Bianca Berlinguer che tratta di tematiche sociali e di attualità di sfondo italiano. Gli ospiti saranno come sempre sia politici che appartenenti al mondo dello spettacolo, tutti si raffrontando con un faccia a faccia su diversi argomentazioni.

In attesa della puntata che i telespettatori vedranno stasera ricordiamo di cosa si è trattato la scorsa settimana. L‘emergenza covid-19 è stata al centro della trattazione la puntata scorsa. Le feste natalizie in arrivo e il dpcm fresco di ufficializzazione hanno destato non pochi dibattiti.

I riferimenti alla situazione economico-finanziaria italiana non sono mancati e in particolare si è discusso anche di come sarà la situazione a gennaio con l’arrivo del vaccino.

Ospiti della scorsa puntata sono stati Matteo Renzi e Giorgia Meloni. Con quest’ultima è nata qualche piccola divergenza di opinione da parte della conduttrice e della giornalista Lucia Annunziata.

Un altro ospite è stato presente in puntata, si legge su Mam-e.it: Roberto Saviano. Non si è risparmiato di puntualizzare il suo disappunto sulla gestione di Conte della pandemia. La conduttrice ha dato voce anche al coordinatore del comitato tecnico scientifico Agostino Miozzo e al direttore della clinica malattie infettive dell’Ospedale S.Martino a Genova, Matteo Bassetti.

Cos’è davvero Natale e Le Iene Show: anticipazioni

Su La7 oggi, 22 dicembre, in prima serata andrà in onda Enrico Menata- Speciale Cos’è davvero Natale. Sarà una puntata interamente dedicata al riepilogo e all’analisi approfondita degli anni più critici della storia recente. Anche in questo programma si parlerà di pandemia, vaccini e crisi economica in relazione agli ultimi avvenimenti accaduti al paese e nello scenario mondiale.

Sarà a lungo affrontato il significato sociale ed etico di festività per rimanere in tema natalizio e molti ospiti potranno confrontarsi col conduttore come Gianfranco Ravasi, il presidente del Pontificio Consiglio della Cultura.

Sempre in prima serata andrà in onda su Italia1 una nuova puntata di Le Iene Show con alla conduzione Alessia Marcuzzi e Nicola Savino.

Conduttori e gialappa’s intervisteranno i Maneskin, una giovane band che ha vinto X-factor e ora è affermata nel panorama musicale italiano: il nuovo singolo ‘Vent’anni’ è appena uscito e ha già guadagnato molti consensi dai fan. La band formata da Thomas, Ethan, Victoria e Damiano si racconterà passando per successo, crisi e flirt.

Successivamente, si legge su Dituttounpop.it, la testimonianza di Silvio Schembri racconterà la liberazione e il ritorno a casa dei pescatori prigionieri in Libia. Lo straziante ritorno a Mazzara del Vallo e l’agonia delle famiglie nel rivederle susciteranno emozioni forti.

Non perdetevi questi tre programmi questa sera per rimanere aggiornati su attualità e scenari che coinvolgono il nostro paese.