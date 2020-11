Stasera in tv, anticipazioni: gli ospiti del Maurizio Costanzo Show, Fuori Dal...

Scopriamo tutti gli ospiti vip che commenteranno le principali tematiche di attualità in onda stasera nei programmi delle reti Mediaset e La7!

Maurizio Costanzo, Giovanni Floris e Mario Giordano saranno al timone delle loro trasmissioni che ospiteranno numerosi ospiti famosi per discutere delle principali tematiche d’attualità. Ecco tutte le anticipazioni della serata!

Fuori dal Coro: intervista a Salvini e le inchieste Inps e Aspi

Puntata consueta del martedì sera di Rete 4 a partire dalle 21.20 con la trasmissione del giornalista Mario Giordano che nel suo peculiare modo sopra le righe tratterà il controverso tema delle ultime restrizioni governative contro l’aumento dei contagi da Covid.

Nel dibattito interverranno il leader leghista Matteo Salvini, Pierpaolo Sileri viceministro alla Sanità e Vittorio Feltri. Al centro del dibattito anche l’operato del Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca e la gestione sanitaria sia un Campania che nel Molise.

Ospiti della puntata anche Orietta Berti e Vittorio Sgarbi.

Spazio poi anche alle inchieste sugli sprechi Inps e sullo scandalo Aspi sfociato nell’arresto la scorsa settimana dell’ex Ad di Autostrade per l’Italia Giovanni Angelucci e di altri manager dei Benetton.

DiMartedì: Vaccino Covid in arrivo?

L’emergenza della pandemia farà da padrone anche nella serata di La7 con il consueto appuntamento del martedì sera dalle 21.15.

Al centro del talk di attualità e satira condotto dal giornalista Giovanni Floris infatti si parlerà della crisi economica del momento e della possibilità sempre più vicina dell’arrivo di un vaccino definitivo contro il coronavirus.

La corsa al vaccino è infatti iniziata con ditte americane e russe che hanno già annunciato l’introduzione sul mercato dei vaccini Pfizer e Sputnik, seguite a ruota dall’italiana Moderna che annuncia un’efficacia preventiva del 94,5%.

Gli ospiti in studio commenteranno le ultime novità ed il comico Neri Marcorè darà il sui consueto apporto satirico.

Maurizio Costanzo Show: tutti gli ospiti

La seconda serata del martedì vede il consueto appuntamento con il longevo Maurizio Costanzo Show il programma di attualità con ospiti vip e del momento.

Dagli studi del teatro Parioli fin dal 1982 come riporta Di tutto un pop, anche martedì 17 dalle 23.40 su Canale 5 il giornalista Maurizio Costanzo condurrà una nuova puntata con ospiti che si confronteranno sul palcoscenico ed in collegamento video.

La musica ed il ballo saranno protagonisti con Leo Gassman vincitore dell’ultima edizione di X Factor ed il coreografo Kledi Kadiu. Presente anche “Donna Imma”, Imma Polese, la figlia del ” Boss delle Cerimonie”.

Tra i super ospiti attesi in collegamento ci sarà il presentatore Carlo Conti da poco rientrato a casa dopo un ricovero causato dal coronavirus.

Collegamento atteso anche con la cantante Iva Zanicchi ancora in ospedale sempre a causa del contagio da Covid-19: lei stessa darà gli ultimi i aggiornamenti sulle sue condizioni per rassicurare tutti i fan.

Grande attesa anche per la presenza sempre in collegamento con il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi, che commenterà le ultimissime notizie di politica ed attualità. Spazio alla politica anche con il sindaco di Pesaro Matteo Ricci.

Non resta dunque che sintonizzarsi sui principali canali tv per restare sempre aggiornati sull’attualità italiana ed estera.