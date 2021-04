Scopriamo tutti gli incredibili servizi e le soprese che ci attendono questa sera nei programmi Rai, Mediaset e La7!

Ecco la programmazione di oggi 11 aprile 2021 con le offerte delle principali emittenti televisive italiane.

Attualità, intrattenimento ed interviste esclusive, con il varo di programmi tanto attesi e grandi ospiti famosi per una domenica davvero esplosiva!

Che tempo che fa: il colpaccio di Fazio, chi intervista

Torna una nova puntata domenicale della trasmissione condotta dal 56enne Fabio Fazio affiancato da Luciana Littizzetto e Filippa Lagerback. Come sempre in programma la presenza di Nino Frassica, del Mago Forest e di Gigi Marzullo.

Per l’11 aprile a partire dalle 20.00 su Rai 3 Fazio si è assicurato un colpaccio degno di nota: in collegamento per un’intervista esclusiva ci sarà Pelè, la leggenda del calcio mondiale. Edson Arantes do Nascimiento è infatti l’unico giocatore ad aver portato a casa la vittoria in ben 3 Mondiali ed è stato nominato nel 2000 “Calciatore del secolo” dalla FIFA e Pallone d’oro onorario nel 2014.

Non sarà l’unica presenza legata al calcio poiché in studio arriveranno anche Milena Bertolini, Ct della Nazionale italiana femminile di calcio e la capitana azzurra Sara Gama.

Saranno presenti inoltre Noemi che canterà Glicine, ultimo suo successo sanremese, Matteo Garrone che parlerà di Gomorra- New Edition in onda dal 16 aprile su Rai 3, e Don Davide Banzato per presentare il suo ultimo libro “Tutto ma prete mai. Una storia di ribellione e d’amore”.

Inoltre ospiti attesi saranno Marisa Laurito con il suo libro autobiografico “Una vita scapricciata”, la cantante Orietta Berti, Lello Arena, Ale e Franz.

Avanti un altro: sbarca in tv il serale, le novità

Super novità nel palinsesto Mediaset già annunciata che finalmente prenderà il via proprio questa sera: Avanti un altro! Pure di sera.

La versione serale del seguito game show di Canale 5 approda in prime time dalle 21.20 nella versione “vip”: a sfidarsi saranno infatti nomi noti dello spettacolo in particolare ex gieffini ed ex opinionisti.

Tra i concorrenti dell’11 aprile ci saranno infatti Elisabetta Gregoraci, Michele Cucuzza, Patrizia De Blanck ed Antonella Elia.

Il duo Bonolis-Laurenti di sicuro riuscirà ad intrattenere il pubblico con gag e domande esilaranti e le soprese saranno moltissime!

Non è l’Arena: Giletti promette “Faremo nomi e cognomi”

Scintille in arrivo nello studio di Massimo Giletti, questa è la promessa diffusa dalle anticipazioni rilasciate proprio dall’emittente La7 sui profili ufficiali della rete.

Per la puntata di stasera 11 aprile dalle 20.35 nella trasmissione Non è l’Arena si parlerà infatti di un’inchiesta incredibile riferita allo scandalo che ruota intorno a Zingaretti ed alla Regione Lazio sulla cosiddetta Concorsopoli.

Una tempesta che ha investito il mondo della politica con particolare riferimento al Pd portando anche alle dimissioni del presidente del Consiglio Regionale del Lazio Mauro Bruschini.

“Tutti stanno cercando questi documenti che faranno molto parlare..Faremo nomi e cognomi”

Ha affermato Giletti riferendosi ad alcuni documenti di cui non si conosce la natura ma che conterrebbero i dettagli del concorso tenutosi nel Lazio comprese le votazioni, fino ad ora avvolte dal segreto.

Oltre a ciò in trasmissione si sveleranno dettagli inediti sul caso del piano per la pandemia. Giletti rivelerà il contenuto di una chat tra Ranieri Guerra e Silvio Brusaferro.