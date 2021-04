Stasera in tv, anticipazioni 18 aprile 2021: La Compagnia del cigno 2,...

Una domenica sera all’insegna dell’intrattenimento e delle grandi fiction, sulle principali emittenti Rai e Mediaset: ecco cosa vedremo!

Mediaset e Rai si sfidano per la vittoria auditel anche per la serata di domenica 18 aprile 2021 con molte proposte imperdibili!

Ecco cosa vedremo nello show di Paolo Bonolis Avanti un altro-anch di sera, nello studio di Fabio Fazio ed il suo Che tempo che fa e nel nuovo atteso episodio di La Compagnia del Cigno 2: scegliete il vostro programma preferito!

Rai 1, La Compagnia del Cigno 2: episodi 3 e 4 e spoiler prossima puntata!

La fiction La Compagnia del Cigno 2 ha debuttato con un discreto successo di ascolti su Rai 1 anche se non al pari della prima stagione. La fiction che vede come protagonista principale uno degli attori italiani più amati del momento, Alessio Boni, tornerà questa sera con due attesi episodi a partire dalle 21.25.

Si tratta del 3′ e 4′ episodio dal titolo “Diventare grandi” e “Saper tornare indietro”. Stasera dunque vedremo proprio Luca (Alessio Boni) essere molto diffidente nei confronti dell’ormai suo ex amico, Teoman. L’uomo ha preso una decisione: vuole entrare a far parte del corpo insegnante del Conservatorio Verdi.

Ciò non farà felice Luca che non si fida di Teoman: l’uomo potrebbe insinuarsi tra lui e Irene. Le cose andranno peggio anche tra Matteo e Sofia: la paura di cosa può accadere in futuro potrebbe farli allontanare definitivamente. Sara e Rosario nel frattempo sono alle prese con i primi batticuori mentre Barbara avrà nuovamente a che fare con una relazione passata.

Teoman e Luca organizzeranno un’uscita per i ragazzi per assistere ad una prima di uno spettacolo ma tra i due ex amici la situazione continuerà ad essere tesa.

Nella puntata del 25 aprile invece, a mettere scompiglio nel gruppo dei ragazzi sarà una nuova direttrice, chiamata da Teoman, che metterà in palio una borsa di studio! Domenico nel frattempo si troverà confuso e provato dall’allontanamento di Barbara e non riuscirà a tranquillizzarsi nemmeno con l’intervento di Vittoria.

Rai 3, Che tempo che fa: tutti gli ospiti di Fabio Fazio

Torna anche stasera il consueto appuntamento con Fabio Fazio e Che tempo che fa in onda dalle 20.00 su Rai 3. Il conduttore, come sempre affiancato da Luciana Littizzetto e Filippa Lagerback darà spazio alla situazione della pandemia in Italia, con il parere del professor Roberto Burioni.

Sarà la volta come sempre anche per inedite interviste: stasera a raccontarsi sarà l’attore e regista Carlo Verdone. Non mancheranno poi Nino Frassica, Mago Forrest, Ale e Franz e Gigi Marzullo che si siederanno al Tavolo finale assieme a Lodo Guenzi, frontman de Lo Stato Sociale,

Canale 5, ‘Avanti un altro! Pure di sera’: gioco e risate con Bonolis

Il nuovo appuntamento serale con la coppia Bonolis-Laurenti e tutti i protagonisti iconici del game show di Canale 5 a partire dalle 21.20 ha conquistato il 18,2 % di share nel corso della prima puntata. Più di 4 milioni di telespettatori dunque, battendo proprio la prima puntata de La Compagnia del Cigno 2.

Per la serata di oggi 18 aprile si attendono altri volti noti e molti amati, per cimentarsi nelle prove del game show tra risate e gag esilaranti. I vip di questa sera di ‘Avanti un altro! Pure di sera’ si schiereranno in due squadre capitanate da Stefania Orlando e dai Sansoni.

Come ospiti ci saranno due nomi molto amati della tv: Paola Barale e Giorgio Mastrota.

E voi quale programma preferirete per la serata di oggi, domenica 18 aprile?