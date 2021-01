Stasera in tv, anticipazioni 26/01: ospiti e trame di programmi e film in onda

Stasera in tv, anticipazioni 26/01: ospiti e trame di programmi e film...

Una serata ricca di interessanti proposte nel palinsesto tv, da DayDreamer a Fuori dal Coro ecco le anticipazioni di martedì 26 gennaio.

Non solo film e soap opera in prima visione ma anche sport e programmi di intrattenimento e di attualità per venire incontro ai gusti di tutta la famiglia!

scopriamo insieme cosa ci propongono per stasera le principali reti televisive.

Programmi di attualità

Una serata con una ricca proposta di programmi tv molto diversi quella che ci attende stasera martedì 26 gennaio 2021.

Per chi ama essere sempre aggiornato sui cambiamenti nell’attualità le reti tv ci offrono una serie di trasmissioni che faranno il punto della situazione politica e sociale del momento. Ecco quali sono:

Carta Bianca : alle 21.20 su Rai 3. Bianca Berlinguer si occuperà degli avvenimenti principali che stanno interessando il nostro Paese con focus sulla pandemia e le tensioni politiche. L’interrogativi principali riguarderanno proprio la crisi politica nata dallo strappo con Governo di Renzi e la ricaduta sulla gestione della crisi sanitaria già provata dalla carenza di vaccini.

: alle 21.20 su Rai 3. Bianca Berlinguer si occuperà degli avvenimenti principali che stanno interessando il nostro Paese con focus sulla pandemia e le tensioni politiche. L’interrogativi principali riguarderanno proprio la nata dallo strappo con Governo di Renzi e la ricaduta sulla gestione della crisi sanitaria già provata dalla carenza di vaccini. Fuori dal coro : dalle 21.20 su Rete 4. Mario Giordano si occuperà di indagare sulla questione dell’uso dei fondi da parte del Governo per fronteggiare la crisi generata dal Covid-19. Con gli ospiti della serata si proseguirà nel viaggio nel malfunzionamento della pubblica amministrazione.

: dalle 21.20 su Rete 4. Mario Giordano si occuperà di indagare sulla questione dell’uso dei fondi da parte del Governo per fronteggiare la crisi generata dal Covid-19. Con gli ospiti della serata si proseguirà nel viaggio nel della pubblica amministrazione. Di Martedì: alle 21.15 su La7 con Giovanni Floris. Come sempre inchieste ed approfondimenti sull’attualità tramite servizi esclusivi, interviste e sondaggi. Protagonista la crisi politica e le variazioni a partire dall’ultimo Dpcm Conte.

Programmi di intrattenimento e docu-reality

Inter-Milan : alle 20.30 su Rai 1 si assisterà ad un derby molto speciale poiché servirà per il piazzamento ai quarti di finale di Coppa Italia. I Rossoneri di Pioli reduci dalla vittoria sul Torino sfidano nell’iconico stadio Meazza i nerazzurri che hanno sconfitto la Fiorentina.

: alle 20.30 su Rai 1 si assisterà ad un derby molto speciale poiché servirà per il piazzamento ai quarti di finale di Coppa Italia. I Rossoneri di Pioli reduci dalla vittoria sul Torino sfidano nell’iconico stadio Meazza i nerazzurri che hanno sconfitto la Fiorentina. Stasera tutto è possibile : alle 21.20 su Rai 2 con Stefano De Martino potremo assistere ad una nuova divertentissima puntata fatta di sfide tra i vip in gara. Tema della serata sarà “Kids” e tra gli ospiti ci saranno Lucia Gravante, Jenny De Nucci, Jonathan Kashanian, gli Arteteca, Max Giusti, Sergio Friscia.

: alle 21.20 su Rai 2 con Stefano De Martino potremo assistere ad una nuova divertentissima puntata fatta di sfide tra i vip in gara. Tema della serata sarà “Kids” e tra gli ospiti ci saranno Lucia Gravante, Jenny De Nucci, Jonathan Kashanian, gli Arteteca, Max Giusti, Sergio Friscia. Le Iene Show : torna alle 21.20 su Italia 1 il programma di servizi esclusivi con inchieste inedite su temi d’attualità e di cronaca e scherzi ai vip condotto da Alessia Marcuzzi e Nicola Savino col commento della Gialappas Band. Fino a marzo l’appuntamento del giovedì è invece sospeso.

: torna alle 21.20 su Italia 1 il programma di servizi esclusivi con inchieste inedite su temi d’attualità e di cronaca e scherzi ai vip condotto da Alessia Marcuzzi e Nicola Savino col commento della Gialappas Band. Fino a marzo l’appuntamento del giovedì è invece sospeso. Primo appuntamento : alle 21.20 su Real Time Flavio Montrucchio guiderà le coppie al loro appuntamento al buio. Ci sarà affinità tra i protagonisti di stasera?

: alle 21.20 su Real Time Flavio Montrucchio guiderà le coppie al loro appuntamento al buio. Ci sarà affinità tra i protagonisti di stasera? Il salone delle meraviglie: sempre su Real Time alle 22.40 con il fashion hair artist delle dive Federico Lauri ed il suo iconico salone.

I film e le soap in tv

Per chi ama le storie romantiche la tv propone per oggi martedì 26 anche programmi ad alto tasso di emozioni.

DayDreamer : dalle 21.40 su Canale 5 torna il prime time della soap turca tanto amata, che vedrà proseguire le avventure amorose di Can e Sanem.

: dalle 21.40 su Canale 5 torna il prime time della soap turca tanto amata, che vedrà proseguire le avventure amorose di Can e Sanem. Un Natale di cioccolato : alle 21.30 su TV8. La protagonista Sadie si recherà a casa dei suoi genitori ma scoprirà che loro hanno venduto la ditta dolciaria di famiglia. Il nuovo proprietario è l’affascinante Alex con cui Sadie entra subito in sintonia.

: alle 21.30 su TV8. La protagonista Sadie si recherà a casa dei suoi genitori ma scoprirà che loro hanno venduto la ditta dolciaria di famiglia. Il nuovo proprietario è l’affascinante Alex con cui Sadie entra subito in sintonia. Artic: su Rai 4 alle 21.20 in prima tv il film drammatico che racconta di un viaggio della sopravvivenza di un uomo attraverso i ghiacci dell’Artide per ritornare alla civiltà.

Se non vuoi perderti nessuna delle prossime variazioni nel palinsesto tv continua a seguirci!