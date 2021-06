Stasera in Tv, 8 giugno 2021: sfida tra Conti, Ventura e Marcuzzi!

Il palinsesto televisivo di martedì 8 giugno riserva molte sorprese e programmi per intrattenere tutta la famiglia, ecco le proposte Rai e Mediaset!

Vuoi passare una serata spensierata? Dalla solidarietà in tv di Con il cuore ai giochi di Game of Games fino agli scherzi ed inchieste de Le Iene: questo e molto altro per soddisfare anche i più esigenti!

Scopriamo insieme il palinsesto tv dell’8 giugno 2021: chi vincerà la sfida degli ascolti?

Carlo Conti per San Francesco: ospiti e solidarietà

Una serata molto speciale quella prevista da Rai 1 per la serata odierna: L’amatissimo Carlo Conti sarà infatti alla conduzione del programma Con il cuore – Nel nome di San Francesco.

La trasmissione si terrà alle 21.15 in piazza della Basilica Superiore di San Francesco d’Assisi per portare un gesto concreto di solidarietà ai frati del Poverello nella loro azione di sostegno ai poveri e bisognosi.

Accanto a Conti per la gioia del pubblico da casa ci saranno due artisti della musica italiana molto amati: Renato Zero e Massimo Ranieri. Emozioni assicurate!

Simona Ventura nella finalissima del “Gioco loco”: le squadre dei vip

Su Rai 2 le emozioni prenderanno il via alle 21.20 con una padrona di casa vulcanica ed amatissima: Simona Ventura.

La conduttrice torinese darà il via all’ultima puntata di Game of Games – Gioco loco il game show che ha avuto un percorso altalenante per questa prima edizione.

Dopo un fermo forzato infatti, la trasmissione è tornata in onda con le ultime puntate ricche di giochi appassionanti ed ospiti vip molto attesi. Questa sera i sei vip ospiti saranno: Alex Belli, Peppe Iodice, Max Cavallari, Juliana Moreira, Debora Villa e Nicole Rossi.

Quale squadra sbaraglierà l’altra vincendo il montepremi finale?

Alessia Marcuzzi a Le Iene: inchieste e divertimento

Se la Rai propone divertimento e solidarietà Mediaset non è da meno con una delle trasmissioni di punta di Italia 1. A partire dalle 21.20 infatti Alessia Marcuzzi e Nicola Savino condurranno una nuova puntata de Le Iene Show il programma iconico di Davide Parenti.

Come sempre ci saranno inchieste e servizi legati all’attualità come quella di Roberta Rei sulle attività della Emme Team che è un’agenzia formata da diversi professionisti nel campo legale, informatico e dell’investigazione per agire nel campo del revenge porn.

Un aiuto essenziale per le vittime di revenge porn come Tiziana Cantone ma anche di altri grandi casi di cronaca come l’omicidio di Marco Vannini e Mario Biondo.

La Iena Alice Martinelli si occuperà poi di disabilità ed inclusione lavorativa mentre Filippo Roma parlerà nuovamente della partita Inter-Juventus del 2018 e della polemica legata al Var.

Spazio poi allo scherzo: questa settimana vittime saranno le sorelle influencer Chiara ed Angela Nasti, rimaste bloccate sotto la neve senza poter accedere ai social per molte ore, come reagiranno?

