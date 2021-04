Una serata ricca di ospiti e sorprese nei due amati show di Rai e Mediaset. Ecco cosa vedremo con Enrico Brignano e la squadra delle Iene!

Giochi attualità ed ospiti famosi ma anche inchieste e servizi in esclusiva: questo e molto altro nei programmi in onda stasera martedì 27 aprile 2021!

Martedì 27 aprile 2021: ospiti di Un’ora sola vi vorrei

Come ogni martedì torna l’appuntamento con la comicità di Enrico Brignano su Rai 2 a partire dalle 21.20. Il comico 54enne presto papà commenterà anche nella quarta puntata la situazione attuale del nostro Paese con la sua tipica vena ironica.

Ospite fissa l’attrice Marta Zoboli che impersona ampliandone le caratteristiche caricaturali, alcune figure tipiche del periodo come l’astronauta o l’esperta di vaccini.

Stasera 27 aprile sarà ospite il rapper Clementino che si cimenterà anche in un omaggio a Dante per il settimo centenario dalla morte del grande artista. La trasmissione di Brignano sta riscuotendo un buon risultato in termini di ascolti, raggiungendo il 6,6% di share.

Anticipazioni Le Iene: scherzo a Gianni Sperti e molto altro

Lo show di Davide Parenti torna in tv per l’unico appuntamento della settimana. La puntata sarà condotta dalla coppia Alessia Marcuzzi e Nicola Savino a partire dalle 21.20 su Italia 1 e in streaming sulla piattaforma Mediaset Play. A commentare le voci del trio della Gialappa’s Band.

Nella puntata odierna sarà mandato in onda lo scherzo, eseguito nel giorno del suo compleanno, a Gianni Sperti. L’ex ballerino e commentatore tv crederà, complice la Iena Sebastian Gazzarini, di aver investito un passante con l’auto.

L’uomo fingerà infatti di essersi rotto una gamba e di aver intenzione di rinunciare ad una battaglia legale solo se potrà apparire come opinionista ad Uomini e Donne. Complice del divertente scherzo anche Maria De Filippi a cui Sperti si rivolgerà in cerca di aiuto.

Per restare in tema di spettacolo, sarà ospite in studio il cantante Achille Lauro per presentare il suo ultimo album.

Sarà poi la volta delle inchieste di cronaca ed attualità con Gaetano Pecoraro che porterà l’intervista esclusiva a Kamil Jarzembowski sul caso dei presunti abusi in Vaticano.

La storica Iena Giulio Golia inoltre si occuperà dell’inchiesta sui cimiteri romani e sulla polemica scatenata dal tweet di Andrea Romano del Pd contro la sindaca Raggi:

“Raggi vergogna, da due mesi non riesco a seppellire mio figlio”

Proprio il deputato sarà intervistato da Golia per fare il punto della situazione attuale.

E voi, avete deciso chi guarderete tra Brignano e Le Iene? Scrivetecelo nei commenti e continuate a seguirci per altre anticipazioni sui vostri programmi preferiti!