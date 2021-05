Stasera in Tv, 25 maggio 2021: Torna Simona Ventura e sfida Le...

Un palinsesto ricco di proposte per passare una spensierata serata per tutta la famiglia: ecco cosa vedremo stasera sulle principali reti tv!

Le avventure del Commissario Montalbano, il ritorno di Games of Games e una nuova puntata piena di risate ed inchieste a Le Iene, questo ed altro nella proposta televisiva per la serata di martedì 25 maggio 2021.

I casi del commissario Montalbano

Torna l’appuntamento atteso con le avventure de Il Commissario Montalbano tratte dai romanzi del grande Andrea Camilleri ed interpretato da Luca Zingaretti.

La puntata di questa sera, in onda su Rai 1 alle 21.25 si intitolerà “La luna di carta” ed il caso legato alla morte di Angelo Pardo sarà davvero complesso. L’uomo è stato assassinato con un colpo di pistola in casa sua .

Gli indizi parrebbero portare ad una pista passionale ma Montalbano come sempre non si fermerà alle apparenze. Il commissario scaverà nel passato di Pardo con sopralluoghi nella sua abitazioni e cercando indizi nel suo computer, sempre aiutato dal fido Fazio.

La psicologia femminile sarà la vera protagonista della puntata dato che due donne saranno le principali indagate: quale sarà la verità nascosta?

Simona Ventura torna con Game of Games

Simona Ventura è una delle conduttricei più amate della tv, e dopo alti e bassi questo anno è tornata in tv con una nuova sfida. Il format innovativo del game show prometteva un grande spettacolo anche se gli ascolti delle prime tre puntate non hanno raggiunto i risultati sperati.

La trasmissione dunque, era stata sospesa ma da questa settimana ritorneranno in onda le ultime due puntate. Nella serata del 25 maggio dunque, vi saranno come sempre due squadre composte da tre vip ciascuna che dovranno cimentarsi in giochi stile Luna Park.

I concorrenti-ospiti di questa sera saranno Fabrizio Biggio, Sofia Bruscoli e Dj Angelo, Jonathan Kashanian, Melita Toniolo e Marco Carta.

Simona Ventura non vede l’ora di tornare al timone del game show, come da lei stessa espresso sui social ed i suoi fan confidano in risultati di share migliori!

Le Iene: scherzo e nuovi servizi

Per chi ama conciliare attualità e spettacolo ideale è la puntata consueta del martedì con gli scherzi e le inchieste degli inviati del programma di Davide Parenti.

In studio sempre la vulcanica Alessia Marcuzzi affiancata da Nicola Savino con il commento della Gialappa’s Band, presenteranno i servizi e gli scherzi ai vip.

Protagonista dello scherzo di questa settimana sarà il cantante Aiello reduce dalla partecipazione a Sanremo.

Altro scherzo sarà quello alla star di Tik Tok, Khaby Lame, il più seguito italiano di sempre sulla piattaforma social.

Restando nel mondo dello spettacolo l’intervista doppia sarà ad un duo molto amato, il gruppo deu Sottotono tornati in gran forma sulla scena musicale.

E poi ancora i servizi di Luigi Pelazza sul caso del colonnello Carlo Calcagni, quello della Iena De Giuseppe che ripercorrerà il presunto caso di doping di Iannone e l’inchiesta di Roberta Rei per il caso della “Ambulanza della morte”.

E voi avete già deciso cosa vedrete questa sera? Lasciateci i vostri commenti e continuate a seguirci!

