Stasera in tv, venerdì 23 aprile 2021: Top Dieci, Felicissima Sera e...

Al via il nuovo programma di Carlo Conti, seconda puntata dello show di Pio e Amedeo e la cronaca con Gianluigi Nuzzi: le anticipazioni.

Una serata ricca di ospiti famosi e di novità sia per quanto riguarda l’intrattenimento che per l’attualità. Ecco cosa vedremo questa sera sui principali canali tv Rai e Mediaset, per un venerdì sera scoppiettante!

Top 10: Carlo Conti torna in tv con un programma tutto nuovo

Nuova avventura per il matador della tv Carlo Conti. L’anato conduttore torna in tv con un programma nuovo, al via proprio stasera venerdì 23 aprile a partire dalle 21.25 su Rai 1.

In realtà gli appassionati di Conti sanno che si tratta della seconda edizione dello show che fu quasi il simbolo della ripartenza televisiva dopo il lockdow 2020. Per questo anno però si prevedono alcune novità che contribuiranno a rendere il programma ancora più frizzante e coinvolgente.

Nella scenografia rimodernata si muoveranno sia i moltissimi ospiti diversi ogni serata e i ballerini del corpo di ballo. Il format è un geme show in cui si dovranno sfidare due squadre composte da tre vip.

Per la prima serata gli ospiti concorrenti saranno Nancy Brilli, Christian De Sica e l’amico Massimo Boldi che sfideranno Cesare Bocci, Paola Minaccioni e Loretta Goggi. Non mancheranno gli ospiti tra cui le cantanti Rita Pavone e Giorgia. Quale squadra vincerà la sfida delle classifiche?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Radiocorriere Tv (@radiocorrieretv)

Felicissima Sera: risate e vip nello show di Pio e Amedeo

Torna il duo comico tra i più amati della tv nello show dissacrante di Canale 5. Anche stasera 23 aprile infatti, Pio ed Amedeo saranno in scena per il secondo appuntamento di Felicissima Sera. Si tratta del penultimo appuntamento per i comici foggiani emersi a “Le Iene” dove interpretavano gli Ultras dei Vip.

LEGGI ANCHE –> Quanto guadagnano Pio e Amedeo?

La puntata inizierà alle 21.20 su Canale 5 e vedrà anche stasera la presenza di nomi famosi dello spettacolo italiano che verranno coinvolti in gag esilaranti. Tra gli ospiti sfileranno i cantanti Achille Lauro, Claudio Baglioni, Malika Ayane ed Aleandro Baldi. Sarà poi presente anche l’amatissimo ex capitano della Roma Francesco Totti e l’astronauta Guidoni.

Lo show ha riscosso molto successo la scorsa settimana superando i quattro milioni di telespettatori: bisserà anche questa settimana?

Quarto Grado: i gialli più intricati del momento

Per chi invece vuole passare una serata all’insegna dell’informazione sull’attualità e sulla cronaca del momento, la scelta perfetta è la trasmissione condotta da Gianluigi Nuzzi ed Alessandra Viero.

Su Rete 4 a partire dalle 21.20 come ogni venerdì ci si dedicherà ad approfondire i principali avvenimenti accaduti nel nostro Paese nel momento con il focus sulla cronaca recente. Questa sera si tornerà a parlare del caso di Stefano Barilli il 23enne scomparso da Piacenza e ritrovato cadavere nelle acque del Po. Cosa è accaduto davvero a Stefano? Qualcuno può essere implicato, come ribadisce mamma Natasha?

E poi ancora gli ultimi aggiornamenti sul caso di Denise Pipitone e Ciro Grillo il figlio del politico Beppe Grillo, accusato di stupro. Il caso sta facendo scalpore anche per il video postato da Beppe sui social.

E voi cosa sceglierete per la serata del venerdì? Lasciateci il vostro commento e continuate a seguirci per restare sempre aggiornati sui programmi ed i personaggi della tv!