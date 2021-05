Stasera in tv, 22 maggio 2021: sfida tra Måneskin e Al Bano

La finale dell’Eurovision sfida 55 passi nel sole: ecco chi parteciperà e tutte le sorprese del palinsesto Rai e Mediaset!

La musica sarà la grande protagonista di questa sera. Grandi artisti, duetti attesi e brani imperdibili, ecco tutte le anticipazioni di sabato 22 maggio 2021!

Eurovision Song Contest 2021: la finalissima

La 65′ edizione del concorso canoro mira anche perché questa edizione a dare uno specchio del panorama musicale europeo più attuale.

In gara si sfidano questo anno 26 canzoni che rappresentano ognuno il Paese d’origine. A gareggiare dall’Ahoy Arena di Rotterdam per l’Italia come ogni anno è il vincitore dell’ultimo Festival di Sanremo, vittoria che questo anno è andata ai Måneskin.

Il successo dei quattro giovanissimi è esploso ad X Factor nel 2017 ed è stato consacrato dalla vittoria a Sanremo 2021. Il gruppo ha scalato le vette delle classifiche con il loro singolo “Zitti e buoni” e stasera gareggeranno per il primo posto all’Eurovision Song Contest 2021.

A presentare la serata, in onda dalle 20.35 su Rai 1, saranno Gabriele Corsi e Cristiano Malgioglio. Sarà una serata piena di suspense e spettacolo!

55 passi nel sole: tributo al grande Al Bano

Dopo la fine del talent Amici 20 la serata del sabato per questa settimana viene occupata dalla replica dello show 55 passi nel sole.

L’appuntamento in onda su Canale 5 a partire dalle 21.20 è dedicato al grande cantante Albano Carrisi, uno dei nomi più importanti del panorama musicale italiano.

Lo show risale al 2019 e viene riproposto oggi per celebrare i 55 anni di carriera del grande artista, amatissimo in coppia anche con la ex moglie Romina Power.

Proprio l’ex moglie sarà accanto al “Leone di Cellino San Marco” e con loro ci saranno anche la figlia Cristel Carrisi e Rocio Morales.

Al Bano si esibirà in alcuni duetti con altri grandi della musica come Toto Cutugno, i Ricchi e Poveri e Pupo e tanti altri

per una serata che promette grandi emozioni e grande musica.

E voi cosa vedrete? Di certo sarà una grande serata per gli appassionati di musica italiana!