Stasera in Tv, 22 giugno 2021: Cartabianca, New Amsterdam e I segreti...

Una serata ricca di proposte quella di martedì 22 giugno, ecco le trame dei telefilm in prima tv e gli ospiti dei programmi più attesi!

Sei appassionato di calcio o di medical drama? O al contrario vuoi essere sempre aggiornato sulla situazione politica ed economica del Paese?

Non temere, la serata televisiva di oggi, 22 giugno 2021, prevede una serie di programmi per tutti i gusti. Ecco tutta la programmazione e le anticipazioni delle principali reti Rai, Mediaset e non solo!

Stasera in Tv, 22 giugno: Calcio, misteri ed attualità sulla Rai

RAI 1: ore 21.00 – Calcio Euro 2020. Repubblica Ceca-Inghilterra, ultima partita del girone D allo stadio di Wembley dove si terrà l’11 luglio la finalissima.

RAI 2: 21.20 – I casi della giovane Miss Fisher. Telefilm in prima Tv, prima stagione secondo episodio dal titolo “Il ritmo della morte”. Il caso da risolvere riguarda due cantanti morti durante uno show televisivo. Ad essere sospettato l’ex fidanzato di Peregrine, Eric ma le indagini saranno molto complesse..

RAI 3: 21.20 – #Cartabianca. Ultima puntata con il programma della giornalista Bianca Berlinguer che commenterà con gli ospiti gli ultimi avvenimenti dell’attualità. In primis il passaggio di tutta l’Italia ( tranne la Valle d’Aosta) in zona bianca ma si tratterà anche della campagna vaccinale con le nuove regole per la seconda dose di Astrazeneca. In seguito si passerà alla politica col focus sulle amministrative autunnali e sulla tensioni tra Grillo e Conte nel MS5.

Palinsesto Mediaset del 22 giugno 2021: Film e fiction imperdibili

RETE 4: 21.20 – Se mi lasci non vale. Film commedia del 2016, con Vincenzo Salemme e Carlo Buccirosso. I due protagonisti, lasciati dalle fidanzate, si alleano per vendicarsi delle loro ex dando vita a situazioni esilaranti.

CANALE 5: 21.20 – New Amsterdam. Medical drama in 1′ Tv, episodi 10 e 11 e 12 della terza stagione dai titoli “Scelte radicali”, “Calo di pressione”, “Quando crolla tutto”. Max cercherà di aiutare una paziente ma convincerla ad accettare la flebo salvavita non sarà facile. La donna infatti è una nativa americana e proporrà a Max di cambiare nome all’ospedale per onorare il suo popolo sterminato dagli Olandesi.

ITALIA 1: 21.15 – Hunger Games. Film fantastico del 2012 con Jennifer Lawrence ambientato in un futuro postatomico dove vengono organizzati dei giochi all’ultimo sangue in diretta tv.

Le altre reti: Documentari inediti, film ed incontri d’amore

LA7: 21.25 – I segreti della Corona. documentario dedicato alla Regina Elisabetta II ed al resto della Royal Family. I tre documentari di stasera dai titoli “Il valore di una famiglia”, “Matrimoni reali” e “Camilla e Diana” riportano documenti e foto esclusive sui protagonisti e sui retroscena inediti.

TV8: 21.30 – Un amore di testimone. Film commedia con Patrick Dempsey che interpreta uno scapolo d’oro con una sola donna accanto a lui, la sua amica Hannah. La sua sicurezza vacillerà quando l’amica gli rivelerà di volersi sposare…

REAL TIME: 21.25 – Primo appuntamento crociera. La serata delle emozioni prosegue dopo Love Island con gli incontri al buio del programma con Flavio Montrucchio nella versione “crociera”. Le coppie di stasera riusciranno a trovare l’amore durante l’appuntamento sulla stupenda nave?

