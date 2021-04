Stasera in tv, 22 aprile 2021: L’Isola dei Famosi e Amore criminale,...

Giovedì sera ricco di novità nel palinsesto tv, abbiamo scelto per voi L’Isola dei Famosi ed Amore criminale: ecco tutte le anticipazioni!

Due programmi molto diversi ma entrambi molto coinvolgenti per chi vuole divertirsi o informarsi sui casi di femminicidio, con due presenze femminili molto amate della tv, Ilary Blasi e Veronica Pivetti!

Una serata all’insegna dei nuovi arrivi e delle crisi di alcuni naufraghi per il reality di Canale 5 mentre su Rai 3 andranno in onda storie vere di sofferenze e rinascite.

Ecco cosa vedremo questa sera, giovedì 22 aprile 2021, sulle reti Mediaset e Rai.

L’Isola dei Famosi, puntata numero 11: crisi e nuovi ingressi

Si è giunti alla undicesima puntata del reality che vede naufraghi vip alle prese con la mancanza di cibo e le condizioni di vita estreme sull’isola in Honduras. Pur in un paradiso naturale come quello della location scelta infatti, la convivenza sta mettendo a dura prova gli animi dei concorrenti.

Nelle scorse settimane si è andati in un crescendo emotivo che nelle ultime giornate si sta esprimendo in scontri tra alcuni personaggi. Come nel caso di Francesca Lodo e Gilles Rocca ormai ai ferri corti a causa delle porzioni di riso.

L’argomento sarà di sicuro trattato da Ilary in puntata sempre molti attenta a “scavare” nelle dinamiche più piccanti tra i concorrenti, coadiuvata in questo dai tre opinionisti, Tommaso Zorzi, Elettra Lamborghini ed Iva Zanicchi.

Come da annuncio però questa puntata sarà importante anche perché si attendono alcuni nuovi ingressi. A fare il loro arrivo in Honduras saranno quattro nuovi vip: Emanuela Tittocchia, Matteo Diamante, Rosaria Cannavò e Manuela Ferrera.

L’attesissimo Ignazio Moser si trova ancora in Messico e dovrebbe fare il suo ingresso lunedì prossimo, il 26 aprile. Le sue fan sono in trepidante attesa!

Spazio poi per la consueta eliminazione: in nomination questa settimana ci sono Vera Gemma, Fariba Tehrani e Miryea Stabile: chi tra le tre dovrà abbandonare l’Isola? E cosa accadrà alla segretissima Playa Imboscada?

Amore Criminale: il femminicidio di Manuela

Se si preferisce un programma forse meno “spensierato” rispetto all’Isola dei Famosi ma comunque molto coinvolgente Amore criminale è la scelta giusta. Da stasera parte infatti la nuova edizione condotto sempre dalla bravissima attrice 56enne Veronica Pivetti che introduce in ogni puntata un caso di femminicidio accaduto realmente ricostruito e supportato da testimonianze reali.

Questa sera sarà la volta della storia di Manuela, impiegata del Caf 35enne di Brescia. La donna venne uccisa in maniera brutale nel 2018 dal 2018 dal suo compagno Fabrizio. L’uomo che si è macchiato di tale gesto era sposato ed aveva due bambini.

Dopo la puntata la tematica della violenza sulle donne proseguirà nella prima puntata della trasmissione “Sopravvissute”. Il programma, in onda sempre su Rai 3 alle 23.25 racconterà le storie di donne che hanno subito abusi e maltrattamenti da parte dei loro partner ma che ne sono uscite vive. Conduce Matilde D’Errico.

Ecco i contatti per segnalare le vostre storie:

E voi quale programma seguirete? Lasciateci i vostri commenti e continuate a seguirci per altre anticipazioni sui vostri programmi preferiti!