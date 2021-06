Stasera in Tv, 21 giugno 2021: Europei, Report, Mr Wrong e Gomorra

Tutto il palinsesto televisivo per la serata di lunedì 21 giugno 2021 con le proposte delle principali emittenti Rai, Mediaset e non solo!

Un inizio d’estate col botto per le reti tv che propongono un’ampia scelta di programmi d’intrattenimento per tutta la famiglia. Dal calcio alle soap fino all’attualità: ecco cosa vedremo in tv stasera 21 giugno 2021!

Stasera in tv: Rai tra calcio ed attualità

RAI 1: ore 21.00 – Euro 2020, stasera si sfideranno per l’ultimo match del girone B Finlandia e Belgio alla Gazprom Arena di SAn Pietroburgo. La formazione di Markku Kanerva sfiderà la suqadra in cui giocano Lukaku e Mertens.

RAI 2: ore 21.20 – Hawaii Five-O, telefilm in 1′ Tv. L’episodio dal titolo “Rivalità” parla di un difficile caso da risolvere che coinvolge la Yakuza ed una giovane rapita.

RAI 3: 21.20 – Report, la trasmissione di attualità con Sigfrido Ranucci. Verranno riproposti i servizi più seguiti della stagione come “Game Over” in cui si analizzano i profitti llievitati durante la pandemia dell’industria di videogames.

Stasera in Tv, 21 giugno: Mediaset punta sull’amore

RETE 4: 21.20 – Quarta Repubblica. Nicola Porro scende nuovamente in campo per sviscerare la situazione attuale legata alla pandemia. I dati del Ministero della Salute sono confortanti ma le nuove varianti spaventano. Anche la situazione economica è ancora da chiarire, se ne parlerà con tanti ospiti.

CANALE 5: 21.20 – Mr Wrong Lezioni d’amore. Yesim ed Iram si recano nel locale “la gabbia” con un piano: fare colpo sullo chef Ozan mettendo in cattiva luce Deniz ed allo stesso tempo scoprire se tra Ezgi ed Ozgur c’è davvero qualcosa. Nel frattempo le madri dei protagonisti si presentano all’improvviso a casa loro.

ITALIA 1: 21.20 – La furia dei Titani. Film fantastico del 2011 con Liam Neeson e Sam Worthington. Perseo, figlio del re degli dei Zeus, deve salvare suo padre prigioniero dei Titani nell’Ade. Con lui ci saranno Andromeda e Agenore.

Stasera in Tv di lunedì 21 giugno: le altre reti

LA7: 21.15 – Hunting Hitler. Nuova miniserie documentario in 8 puntate che sviscera una teoria secondo la quale Adolf Hitler non sarebbe morto nel 1945 a Berlino ma sarebbe scappato in Sudamerica. Con analisi di molti documenti dell’Fbi, con l’ex agente segreto Robert Baer.

TV8: 21.30 – Gomorra. La serie tv con Marco Palvetti e Salvatore Esposito, arriva alla decima puntata con due episodi “Gelsomina verde” e “Ora facciamo i Conte”. Nel primo episodio Genny farà una richiesta a Ciro: uccidere i fratelli Romano. Il motivo è la loro interferenza con un progetto dei Savastano e Tonino Russo. Sarà Ciro però ad attuare un doppio gioco..

NOVE: 21.25 – La mia vita è uno zoo. Film commedia del 2011 con Matt Damon, Scarlett Johansson. Lo scrittore Benjamin una volta vedovo decide di trasferirsi assieme ai figli in un vecchio zoo adibito ad abitazione

REAL TIME: 21.25 – Vite al limite e poi. Continua il docu-reality che mostra il percorso per uscire dai problemi di peso dei pazienti del Dottor Nowzaradan. Sarà la volta degli episodi “Jeanne e Brandon” e a seguire “Holly”.

E voi cosa vedrete? Lasciateci i vostri commenti e continuate a seguirci per restare sempre aggiornati sul palinsesto tv!

LEGGI ANCHE → Love is in the Air, anticipazioni: Eda scopre il passato di Serkan