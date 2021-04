Stasera in tv, 21 aprile 2021: Buongiorno mamma, Name That Tune, Costanzo...

Una serata ricca di novità ed ospiti famosi quella di mercoledì 21 aprile 2021: scopriamo le migliori proposte del palinsesto tv!

Il palinsesto delle principali reti televisive ci propone per la serata di oggi una vasta scelta: ecco la nostra selezione tra fiction e programmi imperdibili! A voi la scelta!

Stasera in tv: al via Buongiorno mamma!

Parte il primo atteso appuntamento con la fiction in onda su Canale 5 alle 21.20 il mercoledì. Protagonista uno strepitoso Raoul Bova che si cimenterà in un ruolo molto difficile: sarà Guido Borghi, un padre affettuoso di quattro figli ed un marito innamorato che però vedrà la sua famiglia subire un colpo terribile: il coma della moglie Anna.

La famiglia Borghi composta proprio da Guido che è preside in un liceo, Anna (Maria Chiara Giannetta) ed i loro quattro figli ( Jacopo, Francesca, Sole, Michelino). Durante la prima puntata la quotidianità della famiglia viene turbata da un misterioso arrivo: una ragazza di nome Agata si presenterà per cercare informazioni sul suo passato. Cosa emergerà?

21 aprile 2021: Name that tune, la musica in gioco

Se invece della fiction siamo amanti dei programmi in cui il gioco e la musica sono protagonisti quello che fa per noi è Name That Tune, su La7 alle 21.20.

Il programma condotto da Enrico Papi è un frizzante game show in cui i concorrenti devono dimostrare di avere buoni riflessi e di conoscere proprio tutto del repertorio musicale internazionale. A sfidarsi nelle 7 prove a tempo di ogni puntata due agguerrite squadre di vip: il divertimento è assicurato!

Questa sera i nomi attesi della terza puntata saranno: Orietta Berti, Anna Tatangelo, Antonella Elia, Riki, Federico Fashion Style, Sabrina Salerno e Cristiano Malgioglio.

Quale sarà la squadra vincitrice che tornerà settimana prossima?

Seconda serata imperdibile: Maurizio Costanzo ed i suoi ospiti

Ospiti speciali anche per la seconda serata di Canale 5 nello storico Show condotto dal giornalista Maurizio Costanzo.

Sul palco del Teatro in Roma stasera 21 aprile dalle 23.30 si alterneranno personaggi di spicco della politica, dell’attualità e dello spettacolo. Si partirà con Matteo Salvini, leader della Lega, che fronteggerà le domande degli altri ospiti tra cui Pietro Sansonetti, Giampiero Mughini, Francesco Borgonovo, Maria Giovanna Maglie, Annalisa Chirico, Alba Parietti ed Hoara Borselli.

Nella seconda parte invece spazio allo spettacolo con la Parietti, Tommaso Zorzi, Rudy Zerbi, Enrico Brignano, Filippo Magnini, Alessandro Ristori, Francesco Arca, ed Enzo Iacchetti.

E voi cosa sceglierete di seguire stasera?