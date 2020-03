Coronavirus e quarantena, quali sono gli audiolibri e podcast gratuiti da ascoltare?

A causa dell’emergenza coronavirus, siamo costretti a restare in casa. Quale occasione migliore per ascoltare audiolibri e podcast gratis?

Gli audiolibri ed i podcast messi a nostra disposizione gratis, a causa dell’emergenza coronavirus, ci permettono di poter evadere, almeno con la mente.

Volare con la mente

Gli audiolibri ed i podcast, meglio se gratis, sono in grado di farci aprire la mente anche in questo periodo di quarantena. In particolare, Audible ha messo a disposizione dei suoi utenti tantissime opzioni di titoli tra cui scegliere. Puoi optare per i libri che hanno fatto la storia, come i grandi classici, oppure per i podcast che affrontano temi di attualità. Non manca un occhio di riguardo anche per i più piccoli, con tante favole per cui sognare.

Come fare

Audible è una branca del gruppo Amazon che si occupa di produrre contenuti audio. In piena emergenza coronavirus ha deciso di proporre al pubblico l’iniziativa #acasaconaudible. Si tratta di un modo per poter ascoltare gratis tantissime opzioni. Il servizio è accessibile a tutti gli utenti che hanno deciso di registrarsi al servizio. Non solo un servizio gratuito ma un modo per esortare tutti a restare a casa in modo responsabile. Restare a casa sì ma viaggiando con la mente.

Accedendo ad Audible ed inserendo le proprie credenziali, si possono sfogliare i generi e, successivamente i titoli. Tra i titoli ci sono i grandi classici, i racconti per bambini ma anche i podcast di attualità e quelli motivazionali. Senza dimenticare la sezione dedicata a discipline quali filosofia e storia.