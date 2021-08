Star in the star, Ilary Blasi fa il colpaccio: una leggenda del...

Potrebbe esserci un personaggio davvero importante tra la giura di Star in the star. Il programma sarà la novità dell’autunno di Canale 5, alla conduzione ci sarà Ilary Blasi.

Il nuovo show promette già tantissime sorprese, siete pronti a scoprire in anticipo cosa succederà? vediamo.

Ilary Blasi a Star in the star

I palinsesti autunnali di Mediaset riserveranno tantissime sorprese al pubblico del piccolo schermo, tra cui il nuovo programma con al timone Ilary Blasi: “Star in the star”.

La conduttrice ha riscosso un notevole successo con L’Isola dei Famosi 2021.

Lo show sarà un mix tra ‘Il cantante mascherato’ e ‘Tale e Quale Show’ e ovviamente ci sarà anche una giuria per giudicare i concorrenti.

Ma chi saranno i tre giudici? i primi due dovrebbero essere la cantante Marcella Bella ed il comico Andrea Pucci.

Ma il terzo membro della giuria, è stato svelato proprio poco fa da Dagospia.it.

Ilary Blasi ha fatto il colpaccio

Come abbiamo accennato in precedenza, è stato svelato proprio in queste ore il terzo nome che potrebbe occupare le poltrone della giuria assieme a Marcella Bella e Andrea Pucci.

Dagospia.it ha parlato dell’attore romano Claudio Amendola:

“Le trattative per portare Claudio Amendola a Star in the star sembrano essere arrivate a buon punto”.

Ora che sappiamo chi sono i giudici, dobbiamo scoprire di più sui concorrenti vip.

Sempre Dagospia.it ha svelato che solo al momento della messa in onda, vedremo chi saranno, per questo non ci resta che attendere il grande show.

