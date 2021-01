“Pierpaolo era molto più preso da Elisabetta”. Stangata a Giulia Salemi: così Dayane semina zizzania

Zero sconti alla coppia Pretelli-Salemi. Dayane Mello boccia il flirt tra Giulia e Pierpaolo ed esprime una preferenza per il love affair con Elisabetta Gregoraci.

Per Giulia Salemi è in arrivo una doccia fredda, anzi gelida. A scatenarsi contro la sua relazione con Pierpaolo Pretelli questa volta è Dayane Mello.

GF Vip 5, Dayane Mello boccia la relazione tra Giulia e Pierpaolo

La sferzante modella torna a parlare della coppia Pretelli-Salemi e non va per il sottile. Mette nel mirino, come molti altri, la liaison amorosa tra l’ex velino e l’influencer avanzando un paio di esempi piuttosto tranchant.

Durante una conversazione privata con Rosalinda Cannavò e Samantha De Grenet, Dayane tesse le lodi dei Gregorelli. Un apprezzamento che equivale a un pollice verso per la coppia Pretelli-Salemi:

“Secondo me c’era attrazione, Pierpaolo era molto più preso da Elisabetta rispetto a Giulia. Con lei i suoi occhi luccicavano. Era una relazione matura, ora vedo solo due ragazzini”

Pierpaolo Pretelli è tra l’incudine e il martello. Le sue relazioni di coppia, sbattute in pubblica piazza, sono nel mirino di coinquilini e telespettatori. Da una parte chi sostiene il rapporto con Giulia Salemi, dall’altra chi rimpiange l’amicizia speciale con Elisabetta Gregoraci.

Il tutto condito dalle frecciatine velenose di Dayane Mello, che non sta né da una parte né dall’altra, ma più presente che mai nel seminare zizzania.

aveva ragione dayane ieri: pierpaolo con eligreg era un’altra persona, era maturo, da quando se ne è andata elisabetta non si riconosce più #rosmello #gfvip — gio (@damncatra) January 8, 2021