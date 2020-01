Alle grotte di Pertosa, una stalattite ed una stalagmite si toccano dopo 20.000 anni. Sembra un bacio tra due persone e lo scatto diventa virale.

Uno scatto è diventato virale, una volta condiviso dalla pagina ufficiale di Facebook ufficiale delle Grotte di Pertosa-Auletta, nella provincia di Salerno.

Dopo 20.000 finalmente una stalattite e una stalagmite si toccano in una sorta di bacio, che ha richiesto ben 20.000 anni. In futuro, formeranno un unico blocco, una sorta di colonna di materiale calcareo. questo spettacolo si potrà ammirare ancora per qualche tempo.

Il bacio inusuale

L’immagine mostra come le due formazioni si sfiorano in quello che è stato definito da molti come un bacio. Le Grotte di Pertosa-Auletta sono un complesso di cavità carsiche. A corredo dello scatto è stata fornita una spiegazione di cosa l’utente sta vedendo – come si evince da Corriere:

“In questa foto l’unione, una stalattite e una stalagmite che stanno per congiungersi.”

Ha proseguito dicendo che esse

”Andranno a formare un unico corpo, che prenderà il nome di ‘colonna’. Si stima che da circa ventimila anni queste concrezioni crescano lentamente cercando di toccarsi.”

Le Grotte di Pertosa-Auletta si trovano a cavallo di tre comuni Pertosa, Auletta e Polla, nella provincia di Salerno. Il complesso di cavità non è ancora del tutto mappato per intero e si sviluppa a 263 metri sotto il livello del mare, seguendo la riva sinistra del fiume Tanagro.

Ma cosa sono le sono stalattiti e le stalagmiti? Si tratta di formazioni tipiche delle grotte, soprattutto se di formazione carsica. Le stalattiti si formano sulla soffitto delle grotte grazie ai depositi di minerali che sono trasportati dalle acque percolanti. Le stalagmiti si formano nello stesso modo, ma sul pavimento e spesso si formano sotto le stalattiti riuscendo in migliaia di anni ad unirsi in una colonna.

I due termini derivano dalla parola greca che significa gocciolante.