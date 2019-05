Stadio, paura per Gaetano Curreri: cade dal palco e finisce in ospedale

Il cantante degli Stadio è stato subito trasportato in ospedale, dal quale ha pubblicato un video-messaggio ai fan.

Gaetano Curreri cade dal palco: ecco come sta

Dopo l’incidente ‘giù dal palco’, Gaetano Curreri, frontman degli stadio è stato prontamente trasportato dalla squadra di Primo Soccorso della Croce Rossa di Camerino.

Il cantante è stato così ricoverato all’Ospedale locale. Dal letto d’ospedale l’artista ha voluto registrare un video messaggio ai suoi fan, ringraziandoli per l’affetto dimostratogli e rassicurandoli in merito alle sue condizioni di salute dopo la brutta caduta. Ecco cosa ha raccontano Gaetano Curreri ai suoi fan nel video-messaggio pubblicato su Facebook:

“E’ stata una brutta caduta, capita. Ci vediamo presto ai prossimi concerti!”

poi ha continuato, ringraziando tutti coloro che in questo momento gli stanno dimostrando affetto e considerazione a seguito della caduta:

“Sto leggendo i vostri messaggi di Facebook, mi date una grande carica e una ventata di voglia tornare sul palco al più presto”

poi con ironia conclude dicendo:

“Ogni tanto anche Bolle cade, quindi posso cadere anche io”

In ultimo anche gli altri componenti del gruppo hanno voluto rassicurare i fan, pubblicando un messaggio sul profilo ufficiale, in cui hanno dichiarato che la caduta di Gaetano Curreri, fortunatamente non ha riportato ‘gravi conseguenze’.

Ecco il messaggio pubblicato da Gaetano Curreri suoi social: