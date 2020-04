Stabilimenti balneari ai tempi del coronavirus: riapriranno?

Riapertura degli stabilimenti balneari ai tempi del coronavirus: cosa dobbiamo attenderci?

Che l’estate 2020 non sarà come quella degli anni precedenti non è di certo una novità visto che dovremo imparare a convivere per diversi mesi con il Coronavirus.

La pandemia Covid-19 comporterà molti cambiamenti nel nostro stile di vita.

Infatti, la stagione estiva 2020 si preannuncia essere una stagione singolare visto che a pagarne le conseguenze saranno soprattutto gli stabilimenti balneari, bar e ristoranti, che una volta aperti dovranno rispettare regole molto severe al fine di evitare il contagio Covid-19.

Pertanto, non si può fare previsioni sulla possibile apertura degli stabilimenti balneari per la stagione estiva 2020.

Per questo motivo nell’attesa di nuove disposizioni da parte del Governo, molte Regioni hanno congelato l’inizio della stagione estiva.

Apertura stabilimento balneari: cosa faranno le Regioni?

Ad oggi in merito alla possibile apertura degli stabilimenti balneari in vista della stagione estiva 2020 c’è molta incertezza.

In attesa di capire cosa deciderà il Governo per la fase di ripartenza e riapertura graduale molte Regioni hanno deciso di congelare l’inizio della stagione estiva.

Ad oggi è comunque impensabile che non venga data l’autorizzazione ad usufruire delle strutture balneari. Se gli stabilimenti balneari non venissero aperti si andrebbe ancora di più a penalizzare un settore – quello turistico – che sta già facendo i conti con la diffusione del Coronavirus.

Apertura stabilimenti balneari: quali regole seguire?

Anche se in ritardo, agli stabilimenti balneari dovrebbe essere data l’autorizzazione.

In caso di ritardata riapertura gli stabilimenti balneari dovranno lavorare su organizzazione e allestimenti così da rispettare le regole sulle distanze.

Inoltre, gli stabilimenti balneari stanno già lavorando al fine di mettere in sicurezza gli impianti balneari e per poter evitare qualsiasi tipo di contagio.

Gli impianti balneari in caso di riapertura dovranno approntare diverse misure:

distanze di sicurezza tra ombrelloni, sdraio e lettini;

sanificazioni quotidiane delle attrezzature;

utilizzo di mascherine da parte del personale;

installazione di schermi di plexiglass alle casse;

utilizzo di contenitori monouso per bevande e cibi.

Sembra, dunque, che la stagione estiva 2020 possa decollare in ritardo, ma è necessario rispettare la massima sicurezza.