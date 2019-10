Mika ‘Sta combattendo contro il cancro’: la straziante confessione a Domenica In sulla lotta contro la malattia della mamma

Mika ‘Sta combattendo contro il cancro’: la straziante confessione a Domenica In...

Il cantante Mika rilascia a Domenica In una commovente intervista in cui parla anche del cancro che sta mettendo a dura prova la sua famiglia

Mika, cantante amatissimo dal pubblico italiano si confessa a Domenica In rivelando di star passando un momento difficile per un problema di salute che ha ispirato il suo ultimo album.

Scopriamo di cosa si tratta.

Il forte legame di Mika per la famiglia

Il cantante di alcuni dei grandi successi pop mondiali degli ultimi anni come Grace Kelly, Relax( Take it Easy), Good Guys e molti altri è un eterno ragazzo dall’aria timida ma quando è sul palco ha un’energia contagiosa che rende indimenticabili tutte le sue esibizioni.

Questa sua capacità di stare al centro della scena Mika la deve anche alla vita movimentata e non sempre facile che ha avuto.

Nato in Libano, ha vissuto poi in Francia, Gran Bretagna, Stati Uniti ed Italia.

Proprio nel nostro Paese ha partecipato con successo come giudice alla trasmissione X-Factor ed ha conquistato tutti con il suo carattere gentile ed educato.

La sua famiglia e la madre soprattutto è sempre stata accanto a lui sia quando hanno dovuto lasciare il Libano a causa della guerra a quando suo padre è dovuto stare lontano per lavoro.

Ecco perché nel salotto di Mara Venier nella puntata odierna di Domenica In il cantante ha sentito la necessità di parlare proprio della sua famiglia e di un problema di salute difficile che l’ha colpita.

Le parole commoventi a Domenica In

Il cantante 36enne non ha passato un ottimo periodo ultimamente a causa di gravi perdite: le se nonne ed anche alcuni amici se ne sono andati lasciandolo nello sconforto.

Quello che però lo ha segnato di più è di certo la grave malattia cheha recentemente colpito la sua adorata madre

Mika ha più volte dichiarato che sua madre Joannie è stata la prima dei suoi fan.

Quando era bambina fu lei a spingerlo a dedicarsi alla musica ed è proprio a lei che il cantante ha dedicato il suo ultimo album dal titolo “My Name is Michael Holbrook”.

Con commozione ha rivelato a Domenica In che la madre sta affrontando un problema di salute molto complesso che sta mettendo a dura prova la sua famiglia: un cancro al cervello.

Il tumore di sua madre Mika lo ha scoperto appena iniziato a lavorare all’ultimo album:

“‘Vieni a Dubai perché abbiamo un problema’, e così ho scoperto che mia mamma stava molto male, doveva essere operata”,

Il cantante si è così precipitato da Joannie per assisterla e cercare di farla reagire dopo l’operazione”

“Ha subito un intervento gravissimo alla testa e tre settimane dopo, quando era a casa, ho preso il microfono”

Poi ha continuato:

“in 3 ore e mezza, nonostante mi guardasse male, ha deciso di fare quello che le ho chiesto e ha cantato”

Mika spiega che ha inciso la voce della madre quel giorno e ha inserito il clip in uno dei brani del suo ultimo album.

La madre lo ha anche scherzosamente rimproverato di non averla avvertita delle sue intenzioni altrimenti avrebbe cantato meglio.

Mika ha ereditato il carattere combattivo dalla madre e ammette che davanti ai dolori che la vita gli ha posto davanti:

“La mia risposta è stata scrivere canzoni non malinconiche ma da fuochi d’artificio, energia, colore”

E questo è proprio quello che il pubblico ama tanto di lui e della sua musica.