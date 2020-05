Spuntini spezza fame per una merenda alternativa: 4 idee light e golose

Stanchi della solita merenda? Provate questi 4 spuntini spezza fame: buoni, sani e leggeri per una merenda golosa e alternativa!

Mangiare sempre la solita merenda annoia mente e palato, provate questi 4 spuntini spezza fame alternativi: 4 idee sane e gustose per una merenda ultra saziante.

Saltare i pasti non fa bene alla salute e fare degli spuntini durante la giornata vi aiuterà ad arrivare al pasto principale meno affamati.

In questo modo mangerete con appetito ma senza foga, non esagererete con le porzioni a tavola e non ripiegherete sul junk food in preda alla fame.

Se siete stanchi della solita merenda con della semplice macedonia di frutta, un sandwich oppure un classico yogurt ecco 4 idee per spuntini spezza fame!

4 idee per spuntini spezza fame: non la solita merenda

Vi consigliamo 4 diverse opzioni per una merenda alternativa, sana e nutriente adatta a chi conduce una vita attiva e ama tenersi in forma alimentandosi nel modo corretto.

Queste 4 idee sono realizzate con cibi sani e salutari, nutrienti e appetitosi accuratamente abbinati per:

restare sazi più a lungo

appagare il palato

stimolare le vostre papille gustative con abbinamenti insoliti

2 Spuntini spezza fame salati

Per il primo spuntino salato gli ingredienti sono:

2 gallette ai 5 cereali

2 fette di fesa di tacchino arrosto

1 cucchiaio di philadelphia light

1 kiwi

Spalmate la philadelphia sulle gallette, metteteci sopra delle fettine sottili di kiwi e infine la fesa di tacchino.

Il secondo spuntino salato è a basso contenuto di carboidrati perfetto per chi segue la dieta chetogenica, gli ingredienti necessari sono:

4 fette di bresaola

2 cucchiai di ricotta

2 noci sbriciolate

pizzico di sale

1 cucchiaino scarso di miele

pepe nero q.b.

In una ciotola mettete la ricotta, le noci sbriciolate, il miele, il sale e il pepe, mescolate bene con una forchetta. Spalmate il composto sulle fette di bresaola e poi arrotolatele formando dei rotolini appetitosissimi.

2 Spuntini spezza fame dolci

Il terzo spuntino è a base dolce con frutta fresca e frutta secca, avrete bisogno di:

mezza banana piccola non matura

1 mela fuji

1 cucchiaio di burro di arachidi tostate al naturale

4 mandorle a pezzetti

15 mirtilli disidratati

Sbucciate la frutta e tagliatela a pezzi, mettetela in una ciotola. Fate colare il burro di arachidi sulla frutta e infine spolverate con la granella di mandorle e i mirtilli.

Per il quarto spuntino, a base dolce, avrete bisogno di:

1 arancio

cannella q.b.

1 cucchiaio di zucchero di canna

scaglie di cioccolato fondente extra q.b.

Sbucciate l’arancia e tagliatela a dischi spessi mezzo centimetro. Disponeteli su un piatto uno accanto all’altro, spolverateli con cannella e zucchero di canna grattugiando alla fine del cioccolato fondete sopra.

