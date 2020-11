Spot Coca Cola Natale 2020: strappa lacrime anche quest’anno

E’ stato diffuso in questi giorni il nuovo spot di Natale della Coca-Cola per il 2020 e, anche quest’anno, punta dritto al cuore dei consumatori.

Lo spot coca-cola per il Natale 2020 è stato diretto dalla regista di Jojo Rabbit da Taika Waititi.

Un’odissea per salvare il Natale della figlia

Lo spot di Natale Coca-Cola 2020 è stato diffuso da qualche giorno, come avviene di consueto. Una pubblicità molto attesa perché sempre studiata nei minimi dettagli.

Del resto, è stata proprio la bevanda americana a creare l’immagine di Babbo Natale, così come siamo abituati a conoscerlo. Ovvero, in giacca e pantaloni di velluto rosso, bordati di pelliccia.

Il video, anche quest’anno, è molto dolce e va dritto al cuore degli spettatori, nonché consumatori. Due minuti e mezzo di video, diretto dalla regista di Jojo Rabbit: Taika Waititi. Proprio in un anno buio come questo, lo spot sottolinea come l’unica cosa importante che conta, anche a Natale, è qualcosa che soltanto noi sappiamo regalare.

Il video

All’inizio dello spot, una bambina affida al padre una letterina diretta al Polo Nord, da Babbo Natale. Il padre che lavora sulle petroliere, in mezzo al mare, se ne è dimenticato e se la ritrova nel cestino del pranzo. Cerca di raggiungere la barca che funge da ufficio postale ma non ci riesce. Così, da solo, in mezzo alle acque, decide di recarsi lui stesso a consegnare la lettera.

Non sarà facile. Le avversità da superare durante il suo percorso saranno tante ma riesce nel suo intento: raggiunge la casa di Babbo Natale. Purtroppo, però, è chiusa perché è proprio la Vigilia di Natale.

Così, non gli resta che tornare indietro, approfittando del passaggio di un camion della Coca-Cola che lo riporta indietro. Il finale è tutto a sorpresa.

Il Natale per la sua bambina sarà sicuramente salvo!