Spostamento tra Regioni: arriva la proroga allo stop

Mentre alcune regioni cambiano colore, il divieto di spostamento tra regioni è stato prorogato fino al 25 febbraio.

Il Consiglio dei Ministri ha fatto approvato questo pomeriggio.

Un nuovo decreto legge

Il divieto di spostamento tra regioni è stato prorogato questo pomeriggio dal Consiglio dei Ministri. Una proroga che riguarderà pochi giorni, ovvero, fino al 25 febbraio 2021. E’ stato approvato un decreto legge Covid.

L’ultima riunione di Conte si è tenuta oggi alle 15:30 proprio per deliberare sugli spostamenti tra regioni. Il divieto di spostamento vigerà anche tra regioni dello stesso colore e, nello specifico, tra le regioni gialle. Come riporta Ansa, nella norma si legge:

“Sull’intero territorio nazionale è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione”.

Probabilmente, si tratterà di tempo tecnico affinché il nuovo governo Draghi possa capire il da farsi.

Il cambio di colore

Intanto, alcune regioni hanno cambiato colore. Si tratta di Abruzzo, Liguria, Toscana e provincia di Trento che passeranno in zona arancione dove è necessaria l’autocertificazione per gli spostamenti.

In arancione resteranno anche Umbria e provincia di Bolzano. Per tutt’e due i governatori hanno previsto delle misure ulteriormente restrittive. La Sicilia, invece, tornerà gialla.

In Trentino, dunque, non riapriranno gli impianti di risalita il 17 febbraio, come era stato previsto. Soltanto in zona gialla, infatti, sarebbe stato possibile. Il tutto con un grande dispendio di inutili energie per gli operatori del settore che si stavano preparando.

Le nuove ordinanze che regoleranno le zone, saranno firmate da Speranza nelle prossime ore ma si sa già che il cambio colore sarà in vigore già da domenica.