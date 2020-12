Spostamenti tra comuni a Natale: il Governo fa dietro front

E’ in arrivo un provvedimento governativo che permetterà gli spostamenti tra comuni a Natale. Una decisione che arriva dopo aver accolto le richieste di sindaci e governatori.

A Natale, Santo Stefano e Capodanno sembra che ci potranno essere spostamenti tra comuni, contrariamente a quanto previsto dal Dpcm del 3 dicembre.

Provvedimento in arrivo

Il Governo sembra aver ascoltato Sindaci, Province e Regioni: in arrivo un provvedimento per consentire gli spostamenti tra comuni a Natale.

Una vera e propria marcia indietro rispetto a ciò che si era previsto dal Dpcm del 3 dicembre. La modifica al decreto, permetterà alle persone di potersi spostare tra Comuni 25, 26 dicembre e 1 gennaio. La modifica potrebbe arrivare sin dalle prossime ore.

Un modo, da parte del Governo, di andare incontro a tutte le richieste pervenute non solo dai sindaci ma anche dall’Unione delle Provincie e persino da alcuni parlamentari.

Una modifica chiesta a gran voce

Primo su tutti: Matteo Salvini. Teresa Bellanova aveva chiesto di permettere di spostarsi in quei giorni, soprattutto per chi vive in piccoli centri abitati.

Anche Luigi Di Maio, come ha riportato il Corriere, aveva commentato il Dpcm:

“È assurdo che non ci si possa spostare tra piccoli comuni quando ci sono città con milioni di abitanti. La regola è poco credibile e crea un problema di percezione delle misure giuste e corrette”

Marcucci ha accolto di buon grado la voglia di modificare il Decreto dato che, anche lui, aveva chiesto a gran voce una modifica.

Conte dovrà comunque discutere la modifica con i capigruppo e i capi delegazione. Una discussione necessaria anche per superare i così detti rigoristi. Secondo Fontana e Toti A vincere dovrà essere il buon senso dei cittadini.