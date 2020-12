SPOILER tv 13/12: news su Domenica In, Domenica Live e Live non è la d’Urso

SPOILER tv 13/12: news su Domenica In, Domenica Live e Live non...

Ecco tutti gli ospiti e i casi che verranno trattati nelle trasmissioni domenicali condotte da Barbara d’Urso e Mara Venier.

Imperdibili i nuovi appuntamenti con i programmi in onda domenica, 13 dicembre 2020, su Rai 1 e Canale 5.

Attesissimi gli ospiti, provenienti dal mondo dello spettacolo, dello sport e dell’informazione, che intratterranno il pubblico a casa.

Anticipazioni Domenica In: tutti gli invitati in studio

Nella puntata di domenica, 13 dicembre 2020, Mara Venier ospiterà a Domenica In il celebre artista Andrea Bocelli, che verrà intervistato dalla conduttrice.

Ampio spazio verrà dedicato all’emergenza sanitaria con la virologa Ilaria Capua e gli altri esperti. Ne parlerà anche un rappresentante del mondo dello spettacolo come il regista Ferzan Özpetek.

Ospiti anche il giornalista del Corriere della sera Aldo Cazzullo e la conduttrice televisiva Gabriella Carlucci.

E poi ancora un reduce da Ballando con le stelle, Paolo Conticini, e Luca Cordero Di Montezemolo in compagnia del giovane cantante malato di Sla Paolo Palumbo per lanciare il Telethon.

Anticipazioni Domenica Live e Live non è la d’Urso: ospiti e news

A Domenica Live, Barbara D’Urso accoglierà Iva Zanicchi, la ‘figlia’ di Fantozzi Maria Cristina Maccà, Guenda Goria, Gian Amedeo Goria e il fratello di Maria Teresa Ruta.

Ospiti attesissimi anche due importanti artisti come Gabriele Cirilli ed Edoardo Bennato.

A Live non è la d’Urso, invece, verranno invitati Paolo Brosio e la fidanzata ventiduenne Maria Laura de Vitis.

Finalmente sembra che verrà mandato in onda l’audio choc che mostrerebbe il volto reale della modella, che starebbe usando Brosio come scorciatoia per il successo. La coppia affronterà le 5 sfere.

Ospiti anche Francesco Oppini con Alba Parietti e Franco Oppini e alcuni soggetti coinvolti nel caso Genovese.

In esclusiva vi saranno importanti testimonianze sulla “terrazza sentimento”, dopo di che si parlerà della morte di Diego Armando Maradona con il figlio non riconosciuto dall’ex calciatore e con l’infermiera che lo ha assistito.