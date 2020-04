Spinaci surgelati tossici: rischio salute! I lotti ritirati

Alcuni lotti di spinaci surgelati sono stati ritirati dal mercato perché pericolosi per la salute. All’interno delle confezioni sono stati rintracciati pezzi di plastica.

Il ritiro è scattato dopo un avviso alimentare che ha voluto il ritiro degli spinaci surgelati.

Attenzione quando si fa la spesa

Un lotto di spinaci surgelati è stato ritirato a seguito di un’allerta. Ogni giorno, fare la spesa, sta diventando sempre di più una sfida. Complici le restrizioni imposte dal coronavirus, si tende a fare una spesa alimentare più consistente per evitare di uscire di casa troppo spesso. Fare scorta, però, non sempre si rivela una buona idea. Come nel caso in cui, vengono ritirati dal mercato, alcuni prodotti perché pericolosi per la salute.

Ultimamente, molti supermercati, hanno visto il ritiro di alcune confezioni di spinaci surgelati. Generalmente, i consumatori che avessero acquistato prodotti poi ritirati, devono portarli indietro per ricevere il rimborso.

La criticità del caso

L’allerta è stata diramata poiché alcune confezioni di spianaci surgelati contenevano dei pezzetti di plastica. Nello specifico, il richiamo è stato fatto dal RASFF, un istituto che si occupa del ritiro di cibi potenzialmente pericolosi. Nel dettaglio, invece, il prodotto alimentare è rappresentato da una crema di spinaci surgelata proveniente dalla Germania. La possibilità di trovare la crema surgelata di spinaci nei congelatori dei supermercati ora è esigua poiché il RASFF si occupa del blocco in ingresso dei prodotti. Si tratta di un prodotto esportato anche in Austria.

In ogni caso, il prodotto è il seguente:

Crema di spinaci surgelata

Lotto n. 2020.1599

Da consumarsi entro il 31 Agosto 2021

Paese d’origine Germania

Se, guardando nel proprio congelatore, ci si accorge di avere il prodotto di cui sopra, è consigliabile chiamare il produttore. Sarà quest’ultimo a dare indicazioni su come procedere.