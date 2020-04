Le onde che s’infrangono sulle coste assumono una particolare colorazione grazie all’assenza dell’inquinamento. La spiaggia diventa bioluminescente ad Acapulco.

Dopo 60 anni la spiaggia torna bioluminescente ad Acapulco. Con il lockdown anche in Messico l’inquinamento crolla esponenzialmente e la spiaggia di Acapulco torna a brillare dopo decenni in cui quest’avvenimento non si verificava più.

Il fenomeno molto particolare, di cui ci eravamo dimenticati

Si tratta di un fenomeno totalmente naturale, che come detto non si vedeva più da decadi a causa del fortissimo inquinamento presente nella zona. Ma cos’è che provoca questa luce? Si tratta di un plancton che è bioluminescente, cosa molto particolare e abbastanza raro in natura.

Le onde che s’infrangono sulla spiaggi di Acapulco sono uno spettacolo inaspettato. Le onde del mare risplendono di una particolare luce blu, ripresa da moltissimi residenti della zona. Gli abitanti della zona non si aspettavano di assistere a questo fenomeno di bioluminescenza naturale. Era ricordato dagli anziani e per le nuove generazioni è una piacevole sorpresa.

Siamo sulla spiaggia di Puerto Marqués ad Acapulco, in Messico e possiamo sapere di questo fenomeno dalle decine di video e foto dove viene ripresa la bioluminescenza.

Tutto questo è capitato lunedì 20 aprile e condividono con noi questo fenomeno che si è visto sul litorale di Acapulco. La bioluminescensa è un evento raro che è figlia di una a reazione biochimica, che viene innescata dai microorganismi che hanno questa caratteristica, depositati.

Il fenomeno è da attribuire con ogni probabilità alle misure di contenimento del covid 19. L’attività umana quasi bloccata, la loro assenza in acqua, ha causato un calo importante dell’inquinamento nella zona, con ogni probabilità ha permesso al fitoplancton luminoso di diffondersi.

La spiaggia di Acapulco non è la sola bioluminescente al mondo. Un’altra che ha goduto delle misure di contenimento del covid 19 è la Bioluminescent Bay a Puerto Rico, che forse grazie alla riduzione dell’inquinamento si attenuerà la progressiva scomparsa di questo fenomeno.