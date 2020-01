Campania, la decisione green: spiagge plastic free

La Campania sta per approvare una nuova legge regionale orientandosi verso le spiagge plastic free, saranno ammessi i prodotti biodegradabili monouso.

Spiagge plastic free? La nuova legge regionale della Campania, prevede il divieto dell’uso dei prodotti in plastica sulle spiagge, iniziando dalla stagione estiva 2020. L’amministrazione è fiduciosa sul rispetto di tale norma, dato che in via sperimentale è stata applicata a partire da maggio 2019 nell’isola di Ischia con ottimi risultati.

La normativa dei lidi plastic free

La Campania si conferma plastic free e a partire dalla prossima estate, saranno ammessi soltanto contenitori, bicchieri o altri prodotti monouso biodegradabili. Secondo la norma regionale approvata e annunciata la nuova legge regionale dal governatore Vincenzo De Luca, ha come scopo il salvaguardare il mare ed in generale l’ambiente regionale. Ricalca la norma già applicata nell’isola d’Ischia applicata lo scorso maggio nei sei Comuni dell’isola.

La norma della Campania ricalca quindi il modello usato dall’Isola d’Ischia. Nella prossima stagione balneare presso tutti i lidi non si potranno più servire bevande o alimenti in contenitori monouso di plastica. Per questo è necessario attrezzarsi soltanto con prodotti monouso biodegradabili oppure riutilizzabili. Potrete dire addio ai contenitori, bicchieri, piatti e posate. La legge però punta a limitare anche chi accede ai lidi senza passare per i locali. Si prende in considerazione anche i semplici turisti, i frequentatori delle spiagge, che non potranno più introdurre alcun tipo di contenitore in plastica.

La norma è stata proposta dal consigliere regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli. Il consigliere ha detto che aspetta che i Comuni si applichino nel far rispettare la norma e che irroghino le giuste sanzioni. Si spera quindi che si agisca in modo concreto, che questa norma non faccia la fine di precedenti ordinanze sul plastic free che non hanno avuto portato a risultati e non si è ridotto l’uso della plastica monouso.